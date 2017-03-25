Страховые компании назвали самые угоняемые марки машин

Как сообщает агентство «РИА Новости», согласно статистике «Росгосстраха» первое место в списке самых угоняемых марок удерживает Toyota — в 2016 году своих машин по стране лишилось 139 владельцев. На втором месте расположился Hyundai — компанией зафиксировано 118 случаев угона. На третье место в рейтинге вышли автомобили KIA, которых было похищено 109 штук. Далее следует Mazda c 70 украденными машинами, и Renault с 62 экземплярами.

По данным компании «Согласие» самыми угоняемыми марками оказались Toyota, Mazda, Land Rover, Hyundai и Lexus. «Ренессанс страхование» считает, что в лидеры нужно записать Mazda, Toyota, Land Rover и BMW. Компания МАКС назвала среди наиболее привлекательных для угонщиков брендов Hyundai, KIA, Ford и LADA.

В десятку наиболее популярных у преступников в минувшем году моделей страховщики определили Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai IХ35, Mazda CХ-5, KIA Sportage, KIA Sorento, KIA Rio и Lada Priora.