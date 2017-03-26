Почему в России стал расти средний пробег автомобилей

Так, аналитики федеральной сети автосервисов Fit Service утверждают, что если в 2015 году средний автопробег составлял примерно 22 000. км, то в 2016 — 26 200 км. При этом автопробег вырос в тех регионах, где находятся значимые российские курорты. Как пояснил порталу «АвтоВзгляд» директор сети г-на Соловьеа, этот вывод его сотрудники сделали, проанализировав число клиентов, которые пользовались услугами автосервисов в более чем одном городе — то есть во время поездок заезжали в разные автосервисы. В 2016 году доля таких людей выросла с 0,5% до 5,5% - особенно в таких городах как Хабаровск, Новосибирск и Москва. Например, сервисмены заметили, что из Москвы люди стали заезжать в Азов, а это дорога в сторону Сочи, из Хабаровска заезжали во Владивосток, когда ехали на море, из Новосибирска — в Барнаул по пути на Алтай. Особенно это наблюдается в летний период, из чего можно сделать вывод, что люди стали чаще путешествовать на автомобилях в близлежащие к ним российские курорты.

Самый же значимый рост наблюдается в Хабаровске: 34% за год. В Москве за этот период автопробег вырос на 31%. Средний пробег автомобилей в Новосибирске увеличился на 29%, в Барнауле и Новокузнецке автомобили стали ездить на 18% больше, в Омске и Томске на 17%, в Красноярске на 16%, а в Азове пробег вырос на 14%. Любопытно при этом, что существенного роста в других городах не наблюдается. Похоже, что в Сибири, на Дальнем Востоке и в Первопрестольной стала улучшаться экономическая ситуация, чего не скажешь о других российских регионах, где средний автопробег упал за последние годы до 18 000 км.