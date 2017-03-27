Как личный гороскоп может сэкономить деньги, здоровье и жизнь водителя

Оказывается, вероятность наступления ДТП или потери денег и имущества, к коим относятся и автомобили, для каждого конкретного человека в текущем году просчитывается по его астрологической карте с высокой степенью достоверности, утверждает эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit.ru мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй:
— В чем заключается выгода? Предположим, составленный мастером китайской астрологии гороскоп не предвещает крупных потерь и неприятностей на дороге, тогда ваш выбор при страховании — необходимый минимум. Если, напротив, вероятность наступления страховых случаев велика, я предусмотрю наиболее полный пакет опций. Благо, что при приобретении полиса сейчас к вашим услугам широкий выбор возможностей: с расширением гражданской ответственности, с ущербом в пределах установленного лимита, с угоном с документами и ключами или без, с франшизой или без нее, со страхованием дополнительного оборудования или без него, и так далее. А подробнее о тенденциях текущей — с 27 марта по 2 апреля — недели на дорогах расскажет мой прогноз.