Как личный гороскоп может сэкономить деньги, здоровье и жизнь водителя

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Многие современные гаджеты предлагают узнать не только погоду в целом, но и вероятность дождя в процентах в любой точке мира. Это безусловно очень удобно. Если его вероятность равна нулю процентов, я выберу светлый гардероб и не будут брать зонтик, например. Если же цифры близки к ста процентам, то в этом случае непогода не сможет застать меня врасплох.
Жанна Вэй

Оказывается, вероятность наступления ДТП или потери денег и имущества, к коим относятся и автомобили, для каждого конкретного человека в текущем году просчитывается по его астрологической карте с высокой степенью достоверности, утверждает эксперт порталов «АвтоВзгляд» и WomanHit.ru мастер китайской астрологии и фэн шуй Жанна Вэй:

— В чем заключается выгода? Предположим, составленный мастером китайской астрологии гороскоп не предвещает крупных потерь и неприятностей на дороге, тогда ваш выбор при страховании — необходимый минимум. Если, напротив, вероятность наступления страховых случаев велика, я предусмотрю наиболее полный пакет опций. Благо, что при приобретении полиса сейчас к вашим услугам широкий выбор возможностей: с расширением гражданской ответственности, с ущербом в пределах установленного лимита, с угоном с документами и ключами или без, с франшизой или без нее, со страхованием дополнительного оборудования или без него, и так далее. А подробнее о тенденциях текущей — с 27 марта по 2 апреля — недели на дорогах расскажет мой прогноз.

27 марта, понедельник — сегодня вам почти наверняка, и даже не один раз, придется изменить свои планы. Будьте собранными, постарайтесь, чтобы перемены не застали вас врасплох и на дороге: резкие неожиданные перестроения, неадекватная реакция водителей и общая усталость — основные «прелести» сегодняшнего дня.

28 марта, вторник — ситуация много лучше вчерашнего. Сегодня лучше составлять планы, а не реализовывать их; планировать долгосрочные поездки, чем их осуществлять.

29 марта, среда — сегодня, как и в понедельник, будьте бдительными на дорогах. Возможен всплеск числа аварий. Пешеходы должны быть особо внимательными.

30 марта, четверг — день повышенной коммуникации, люди говорят в несколько раз больше обычного. Постарайтесь в этой связи не отвлекаться на телефонные разговоры за рулем. Сегодня выгодный день для продаж.

31 марта, пятница — по сравнению с четвергом пятница окажется более аварийной. Работники ГИБДД сегодня жестче и бескомпромисснее ведут себя с нарушителями. Так что дешевле обойдется строго соблюдать Правила дорожного движения и самим не лезть на рожон — это гарантирует вам безопасность на дороге.

1 апреля, суббота — замечательный день для любых крупных приобретений. Ситуация на дороге в целом гораздо более спокойная, чем в рабочие дни этой недели.

2 апреля, воскресенье — сегодня женщинам на дорогах везет меньше, чем представителям сильного пола. Ситуация на дорогах продолжает оставаться бесконфликтной.

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27 марта 2017
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