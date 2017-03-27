Как личный гороскоп может сэкономить деньги, здоровье и жизнь водителя

27 марта, понедельник — сегодня вам почти наверняка, и даже не один раз, придется изменить свои планы. Будьте собранными, постарайтесь, чтобы перемены не застали вас врасплох и на дороге: резкие неожиданные перестроения, неадекватная реакция водителей и общая усталость — основные «прелести» сегодняшнего дня.

28 марта, вторник — ситуация много лучше вчерашнего. Сегодня лучше составлять планы, а не реализовывать их; планировать долгосрочные поездки, чем их осуществлять.

29 марта, среда — сегодня, как и в понедельник, будьте бдительными на дорогах. Возможен всплеск числа аварий. Пешеходы должны быть особо внимательными.

30 марта, четверг — день повышенной коммуникации, люди говорят в несколько раз больше обычного. Постарайтесь в этой связи не отвлекаться на телефонные разговоры за рулем. Сегодня выгодный день для продаж.

31 марта, пятница — по сравнению с четвергом пятница окажется более аварийной. Работники ГИБДД сегодня жестче и бескомпромисснее ведут себя с нарушителями. Так что дешевле обойдется строго соблюдать Правила дорожного движения и самим не лезть на рожон — это гарантирует вам безопасность на дороге.

1 апреля, суббота — замечательный день для любых крупных приобретений. Ситуация на дороге в целом гораздо более спокойная, чем в рабочие дни этой недели.

2 апреля, воскресенье — сегодня женщинам на дорогах везет меньше, чем представителям сильного пола. Ситуация на дорогах продолжает оставаться бесконфликтной.