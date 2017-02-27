Что такое дешевое КАСКО для невиновных в ДТП водителей

Так, например, компания «АльфаСтрахование» предлагает автовладельцам полис КАСКО, который будет стоить как ОСАГО — только 7662 рубля. Впрочем, если внимательно изучить предложение, то выясниться, что, по сути, это и будет второй «автогражданкой», только несколько расширенной.

Во-первых потому, что ремонт по полису «КАСКО в десятку» возможен только в том случае, если страхователь не является виновником аварии, но виновник ДТП при этом установлен. В этом случае «АльфаСтрахование» отремонтирует автомобиль клиента у официального дилера или на любой другой СТОА. То есть если вы уверенный в себе водитель, то предложение можно и принять. Правда, четко понимая при этом, что коли машину поцарапает неизвестный умник на парковке возле дома или супермаркета, вы пролетаете мимо денег. Кроме того, на «КАСКО в десятку» могут рассчитывать только владельцы не кредитных отечественных авто и иномарок не старше семи лет и не дороже 1,5 млн. рублей.

Из плюсов программы можно отметить тот факт, что ваше авто отремонтируют, даже если у виновника аварии нет полиса ОСАГО, или он является поддельным или принадлежит ушедшему с рынка страховщику. Кроме того, эта страховка не ограничивает число обращений в год и полностью покрывает риск угона. И остается добавить, что предложение действительно с 23 февраля по 23 марта.