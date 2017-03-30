«Скрытые патрули» ГИБДД доказали свою эффективность

В эфире радиостанции «Москва FM» начальник столичного управления Госавтоинспекции Виктор Коваленко заявил, что скрытые патрули в 2016 году выявили более 120 тысяч нарушенителей правил дорожного движения. Из них — 34 тысячи случаев проезда на запрещающий сигнал светофора, около пяти тысяч — выезда на встречную или разделительную полосы. Кроме того, 250 водителей были уличены в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Виктор Коваленко также отметил, что инспекторам помогают неравнодушные граждане — так, работники кафе и ресторанов часто сообщают, если видят, что водитель собирается сесть за руль в нетрезвом виде.