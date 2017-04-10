В парке столичного каршеринга могут появиться автомобили LADA

— Теперь максимально разрешенная длина машин, участвующих в проекте «Московский каршеринг», увеличена с 450 до 470 сантиметров, а ширина — с 170 до 185 сантиметров. Было принято соответствующее постановление Правительства Москвы, — рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Благодаря корректировке парк автомобилей краткосрочной аренды может расшириться. Например, теперь у операторов услуги есть возможность приобрести машины АВТОВАЗа, которые раньше не проходили по габаритам, сообщает портал «Глас Народа».

Отмечается также, что число зарегистрированных пользователей в системе каршеринга достигло отметки в 445 000 человек, а в минувшем году было совершено более 750 000 поездок.