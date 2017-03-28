В каршеринговых машинах появятся детские автокресла

— Мы проводили опрос среди наших клиентов, и согласно его результатам, 25% пользователей хотят детское кресло в автомобилях. Проект в разработке. Проблема в том, что детское кресло можно легко украсть, а виновного потом найти трудно. Поэтому мы создадим первую тестовую группу клиентов, которой оно будет доступно, — рассказала соосновательница компании BelkaCar Екатерина Макарова изданию «Москва24».

Она также уточнила, что в настоящее время рассматривается два варианта внедрения услуги. Первый — предоставлять автомобили с детскими креслами тем, кто с компанией уже давно, к кому не предъявлялись серьезные претензии. Либо поступить по-другому: закупить автомобили бизнес-класса и оснастить их различными удобствами, в том числе и аксессуаром для безопасности маленьких пассажиров.

Отмечается, что операторы каршеринга Car5, «Делимобиль» и YouDrive тоже в настоящее время рассматривают возможность предоставления клиентам детских кресел, однако пока не знают, на каких условиях предлагать дополнительную услугу.