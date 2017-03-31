Как ширина шины, толщина ее бортов и рисунок протектора влияют на управляемость и экономичность

Фото mercurymarauder.net.
Какие шины купить? Не сменить ли размер шин? В начале очередного сезона «переобувки» эти и другие вопросы, связанные с выбором покрышек по-прежнему интересуют тысячи автовладельцев. Портал «АвтоВзгляд» даст несколько советов, которые наверняка помогут пониманию общих зависимостей в этом вопросе.
Сергей Соколов

В условиях несметного количества вариантов товара — никто и никогда не может быть уверен в однозначной правильности выбора. Рекомендуя что-либо вам — 95% «советчиков» преследуют одну цель — убедить себя в верности своего же решения. Агрессивное навязывание характерно для людей неуверенных, сомневающихся в своем выборе. Наоборот, прислушайтесь к человеку, критикующему собственные вещи: скорее всего он говорит правду.

Ширина и высота шины

Рекомендованный производителем размер — хороший универсальный выбор, но беспощадный тюнинг остановить невозможно, широкие шины многим очень хочется. По крайней мере, не следует намного превышать рекомендованную ширину. Не нужно ставить вперед шины шире задних — критично пострадает управляемость. Нельзя ставить разные шины на полноприводный автомобиль, но если очень хочется — используйте шинный калькулятор, чтобы обеспечить равенство радиусов качения передних и задних колес. Установка же низкопрофильных шин приведет к завышению показаний спидометра и улучшению динамики, и наоборот — при езде на высоком профиле создастся впечатление некоторой потери мощности. Есть и еще ряд нюансов.

Фото clickmountairy.com

Чем шире шина, и чем ниже профиль — тем меньше шина склонна к боковой деформации, тем меньше ее «увод», а значит такая шина стабильнее держит прямую, но руль станет более «острым», некоторых это утомляет. В крутом повороте широкие шины дольше цепляются за дорогу, однако в отличие от «обычной» срываются в занос резко, рывком.

Широкие шины более «нервно» ведут себя в асфальтовой колее, и объясняется это раскладом сил. На наклонной части колеи разные стороны шины оказывают разное сопротивление качению из-за отличающейся нагрузки. Суммарная, результирующая сила старается повернуть колесо, и чем больше ширина шины, тем больше «плечо силы» и, соответственно, сильнее воздействие.

Известная особенность широких шин «подъедать» края — следствие законов геометрии. Внешний и внутренний борта шины проходят в повороте разные пути из-за разных расстояний от центра поворота. Чем шире шина, тем больше разница путей, и тем значительнее деформации и микро проскальзывания протектора по краям пятна контакта, износ в этих зонах растет. Проскальзывания протектора невозможно увидеть, но можно услышать зимой при езде по укатанному снегу. Даже при очень медленном, так сказать ползучем движении, в повороте скрип снега будет намного сильнее, чем при движении по прямой.

Фото canadiantire.ca

Толщина борта

Практически выведенный закон подтверждает законы физики и обывательское чутье: шины с тонкими бортами способствуют экономии топлива, но всегда менее стойки к пробою боковины. Заверения производителей о «супернаноматериале» корда — пропускаем. Итог — шины с тонкой боковиной могут быть рекомендованы только для движения по хорошим дорогам.

Рисунок протектора

Вопреки уверениям производителей, шины с направленным рисунком обеспечивают весьма незначительное повышение скорости начала аквапланирования. Логично, что меньше «всплывают» шины с грубым рисунком и широкими канавками.

Шумность шины сложно предугадать по рисунку протектора. Иногда развитый протектор неожиданно оказывается весьма тихим, а относительно гладкий, шоссейный — издает омерзительные завывания.

Фото wheelworks.net

Покупка и первые километры

При выборе шины важно обратить внимание на качество резины. Вся поверхность хорошей шины должна быть благородно-блестящей, без вкраплений пузырьков воздуха, с четкими надписями. Балансировка шины «в ноль» должна достигаться небольшим количеством грузиков. Иногда после замены шин возникает увод автомобиля в сторону, либо смещается нулевое положение руля. Если давление в норме, то причина — так называемая силовая неоднородность шин: одна из передних шин жестче другой, и катится тяжелее. В таком случае попробуйте поменять местами передние и задние колеса. Должно помочь.

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1 апреля 2017
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