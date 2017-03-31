Как ширина шины, толщина ее бортов и рисунок протектора влияют на управляемость и экономичность

Чем шире шина, и чем ниже профиль — тем меньше шина склонна к боковой деформации, тем меньше ее «увод», а значит такая шина стабильнее держит прямую, но руль станет более «острым», некоторых это утомляет. В крутом повороте широкие шины дольше цепляются за дорогу, однако в отличие от «обычной» срываются в занос резко, рывком.

Широкие шины более «нервно» ведут себя в асфальтовой колее, и объясняется это раскладом сил. На наклонной части колеи разные стороны шины оказывают разное сопротивление качению из-за отличающейся нагрузки. Суммарная, результирующая сила старается повернуть колесо, и чем больше ширина шины, тем больше «плечо силы» и, соответственно, сильнее воздействие.

Известная особенность широких шин «подъедать» края — следствие законов геометрии. Внешний и внутренний борта шины проходят в повороте разные пути из-за разных расстояний от центра поворота. Чем шире шина, тем больше разница путей, и тем значительнее деформации и микро проскальзывания протектора по краям пятна контакта, износ в этих зонах растет. Проскальзывания протектора невозможно увидеть, но можно услышать зимой при езде по укатанному снегу. Даже при очень медленном, так сказать ползучем движении, в повороте скрип снега будет намного сильнее, чем при движении по прямой.