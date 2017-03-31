Как ширина шины, толщина ее бортов и рисунок протектора влияют на управляемость и экономичность

В условиях несметного количества вариантов товара — никто и никогда не может быть уверен в однозначной правильности выбора. Рекомендуя что-либо вам — 95% «советчиков» преследуют одну цель — убедить себя в верности своего же решения. Агрессивное навязывание характерно для людей неуверенных, сомневающихся в своем выборе. Наоборот, прислушайтесь к человеку, критикующему собственные вещи: скорее всего он говорит правду.
Ширина и высота шины
Рекомендованный производителем размер — хороший универсальный выбор, но беспощадный тюнинг остановить невозможно, широкие шины многим очень хочется. По крайней мере, не следует намного превышать рекомендованную ширину. Не нужно ставить вперед шины шире задних — критично пострадает управляемость. Нельзя ставить разные шины на полноприводный автомобиль, но если очень хочется — используйте шинный калькулятор, чтобы обеспечить равенство радиусов качения передних и задних колес. Установка же низкопрофильных шин приведет к завышению показаний спидометра и улучшению динамики, и наоборот — при езде на высоком профиле создастся впечатление некоторой потери мощности. Есть и еще ряд нюансов.