Парк московского каршеринга пополнят новые модели машин

Как сообщает портал «Москва 24», в автопарке компании BelkaCar 50 машин появится уже в начале следующего месяца, а еще 150 — по прошествии майских праздников. Операторы «Делимобиль» и Car5 закупят около 100 автомобилей, причем уточняется, что в распоряжении клиентов Car5 окажутся машины Datsun и Volkswagen Polo. А вот YouDrive решили порадовать своих пользователей моделью премиальной марки, расширяя список предлагаемых в аренду автомобилей новыми Mercedes-Benz A-класса.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что в Москве изменились требования к размерам автомобилей столичного каршеринга. Максимально допустимая длина машины увеличилась на 20 сантиметров, а ширина — на 15 см. Благодаря корректировке парк автомобилей краткосрочной аренды может в ближайшем будущем пополниться и бюджетными ВАЗовскими автомобилями.