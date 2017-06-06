Россиянка предлагает интим за старую Toyota

japanqualityexports.com
Если вы думаете, что машину на вторичном рынке можно только купить или на худой конец обменять на другую машину, то сильно ошибаетесь. Существует бартер и поинтереснее. Вот только не каждому он по силам.
Мирон Горин

На одной из российских автобарахолок в сети появилось объявление о продаже старенькой Toyota Allion — житель Благовещенска просит за свою праворульную «японку» 2011 года выпуска немногим больше 800 000 рублей.

Покупатели в очередь, разумеется, не выстроились. Зато обсудить этот лот в интернете сбежались тысячи пользователей. А все потому, что местная автолюбительница по имени Елена предложила продавцу довольно любопытный обмен: девушка готова в течение года оказывать владельцу Toyota интимные услуги, а он дарит ей свой автомобиль.

Пока хозяин машины раздумывал над неожиданным предложением, нашлось немало кавалеров, готовых презентовать красавице авто в обмен на упомянутые ею услуги. Как уж там стали развиваться события дальше, мы не знаем, но никаких сомнений нет в том, что дамочка найдет (если уже не нашла) себе заветное транспортное средство.

Вот только вопрос: почему она выбрала именно «Тойоту»? Ведь на вторичке полным полно предложений поинтереснее и попремиальнее. Либо мадемуазель испытывает к данной модели болезненную любовь, либо она чересчур самокритична.

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6 июня 2017
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