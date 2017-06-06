Россиянка предлагает интим за старую Toyota

На одной из российских автобарахолок в сети появилось объявление о продаже старенькой Toyota Allion — житель Благовещенска просит за свою праворульную «японку» 2011 года выпуска немногим больше 800 000 рублей.

Покупатели в очередь, разумеется, не выстроились. Зато обсудить этот лот в интернете сбежались тысячи пользователей. А все потому, что местная автолюбительница по имени Елена предложила продавцу довольно любопытный обмен: девушка готова в течение года оказывать владельцу Toyota интимные услуги, а он дарит ей свой автомобиль.

Пока хозяин машины раздумывал над неожиданным предложением, нашлось немало кавалеров, готовых презентовать красавице авто в обмен на упомянутые ею услуги. Как уж там стали развиваться события дальше, мы не знаем, но никаких сомнений нет в том, что дамочка найдет (если уже не нашла) себе заветное транспортное средство.

Вот только вопрос: почему она выбрала именно «Тойоту»? Ведь на вторичке полным полно предложений поинтереснее и попремиальнее. Либо мадемуазель испытывает к данной модели болезненную любовь, либо она чересчур самокритична.