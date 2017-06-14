С 15 июня штраф за непропуск пешехода вырастет до 2500 рублей

В пояснительной записке к правительственному законопроекту, увеличивающему штраф за непропуск пешехода до 2500 рублей, говорится, что «необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории». В доказательство приводятся данные двухлетней(!) давности, согласно которым количество ДТП с пострадавшими пешеходами на зебрах выросло с 1233 до 1236 за период с 2014 по 2015. Что ж, рост числа таких аварий аж на три(!) штуки — более чем «убедительный» довод, чтобы изменить штраф в статье 12.18 КоАП за непропуск пешехода с 1500 рублей до «вилки» в 1500—2500 рублей!

Подобный тип «борьбы за безопасность пешеходов» выглядит самой настоящей профанацией. Как будто водитель, допустивший наезд на человека на зебре, занимается подсчетом штрафов за непропуск. Как МВД, изготовившее эту поправку в КоАП, это представляет? Типа, едет такой нарушитель и подсчитывает: «дай-ка я за 1500 рублей штрафа наеду на пешика, в вот за 2500 рублей — уже не буду этого дклать». Бред? Да, но не для полицейских и депутатов, которым просто нужно отчитаться, как это прямо говорится в пояснительной записке к законопроекту, об «исполнении абзаца 4 подпункта б пункта 3 перечня поручений Президента от 11 апреля 2016 по итогам заседания президиума Госсовета».