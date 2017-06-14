С 15 июня штраф за непропуск пешехода вырастет до 2500 рублей

MK
15 июня Госдума, скорее всего, одобрит предложенную правительством поправку, увеличивающую размер штрафа за непропуск пешехода на зебре до 2500 рублей.
Максим Строкер

В пояснительной записке к правительственному законопроекту, увеличивающему штраф за непропуск пешехода до 2500 рублей, говорится, что «необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории». В доказательство приводятся данные двухлетней(!) давности, согласно которым количество ДТП с пострадавшими пешеходами на зебрах выросло с 1233 до 1236 за период с 2014 по 2015. Что ж, рост числа таких аварий аж на три(!) штуки — более чем «убедительный» довод, чтобы изменить штраф в статье 12.18 КоАП за непропуск пешехода с 1500 рублей до «вилки» в 1500—2500 рублей!

Подобный тип «борьбы за безопасность пешеходов» выглядит самой настоящей профанацией. Как будто водитель, допустивший наезд на человека на зебре, занимается подсчетом штрафов за непропуск. Как МВД, изготовившее эту поправку в КоАП, это представляет? Типа, едет такой нарушитель и подсчитывает: «дай-ка я за 1500 рублей штрафа наеду на пешика, в вот за 2500 рублей — уже не буду этого дклать». Бред? Да, но не для полицейских и депутатов, которым просто нужно отчитаться, как это прямо говорится в пояснительной записке к законопроекту, об «исполнении абзаца 4 подпункта б пункта 3 перечня поручений Президента от 11 апреля 2016 по итогам заседания президиума Госсовета».

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А на деле увеличение размера штрафа повлияет лишь на количество денег, поступающих в казну за водительские прегрешения. Мало для кого из автомобилистов является секретом тот факт, что сотрудники ГИБДД вдруг замечают проблему непропуска пешеходов на «зебре» лишь когда начальство объявляет очередной месячник или рейд из серии «Внимание — пешеход!». В остальное время полицейские предпочитают пастись в более перспективных местах — там, где есть возможность отловить нечаянно выехавшего на встречную полосу, например. С потенциальными лишенцами «прав» служивым куда интереснее общаться — глядишь, и круглая сумма внезапно в кармане форменных штанов появится.

– Продолжается насаждение в обществе порочного убеждения, что увеличение штрафов для водителей спасает жизнь пешеходов. Это абсурд, — комментирует ситуацию для портала «АвтоВзгляд» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Чтобы пешеходы не попадали под колеса нужно не просто «зебры» на асфальте рисовать и штрафы повышать, а строить надземные/подземные пешеходные переходы или пешеходные светофоры устанавливать. Повышение штрафов для водителей за непропуск пешеходов неприемлемо еще и с точки зрения адекватности работы автоматических камер, которые в последнее время стали применять для фиксации этих нарушений. Кроме того, повышение размера штрафа может спровоцировать рост случаев, когда недобросовестные сотрудники полиции способствуют условиям, провоцирующим водителей на нарушение ПДД…

штрафы, ПДД, госдума, КоАП, ДТП, ГИБДД
14 июня 2017
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