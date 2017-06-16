Смертность на российских дорогах снизилась на 12,5%

Согласно представленной статистике, за первые пять месяцев 2017 года наибольшее количество россиян погибло в ДТП с участием легковых автомобилей. Такие аварии унесли жизни 3991 человек, что на 10% меньше, нежели в январе-мае 2016 года. Кроме того, на 18% снизилась смертность в происшествиях с двухколесным транспортом — с начала года зафиксировано 124 случая летального исхода. А вот количество жертв аварий с грузовиками, напротив, выросло с 506 до 556 человек.

Однако стоит отметить, что эти цифры не отображают картину в полной мере: показатели, по мнению ряда экспертов, сильно занижены. Так, к примеру, сотрудники ГИБДД не всегда учитывают погибших в ДТП на прилегающих территориях или скончавшихся спустя несколько дней в больнице.