ГИБДД провоцирует часовые очереди при замене «прав»

Алексей Батушенко
Корреспондент портала «АвтоВзгляд» случайно оказался в считающемся одним из самых «продвинутых» МРЭО ГИБДД столицы и был поражен волокитой при выдаче и замене водительских удостоверений.
Алексей Батушенко

Так сложилось, что у моей жены очень неожиданно, закончился срок действия ее водительского удостоверения. Нужно менять! Прежде всего, она как правильная озаботилась получением медицинской справки установленного образца. Далее были заранее перечислены через банк 2000 госпошлины за замену национально водительского удостоверения. И только после этого она решила записаться через интернет на процедуру обмена «прав» в ближайшем МРЭО ГИБДД — в том, что находится на улице Твардовского в с столичном Строгино. Поскольку данное заведение относительно недалеко от дома и, вроде как, всегда считалось одним из самых продвинутых. Первое не особо радостное открытие поджидало уже на этой стадии: ближайшая не занятая дата для записи имелась лишь через неделю.

Ну что ж, решили мы, бывает. «Мы» в данном случае звучит по той причине, что транспортировать на машине бесправную благоверную в ГИБДД пришлось автору этих строк. В свое время, лет 8 назад, в том же самом МРЭО я, помнится, сам менял свои «права». На все про все, помнится, у меня ушло на это каких-то пол-часа. Поэтому запись жены по аналогичному поводу на 10.00 обещала, что мое опоздание в редакцию будет минимальным. Тем более, «памятка», полученная при записи на сайте ГИБДД настойчиво требовала, чтобы жена была на месте «как штык» не менее чем за 10 минут до назначенного времени! Прибыли четко в соответствии с этим «ценным указанием» в строгинское МРЭО. Оказалось, что выдача и замена «прав» происходит тут в маленьком душном помещеньице на втором этаже.

Алексей Батушенко

«Госуслугу» тут предоставляют в трех «окошках». Но одновременно работают лишь два из них. Одна «дырка» из трех, по местным понятиям, должна всегда отдыхать! Разумеется, в таких условиях ни о каком приеме в 10.00 уже не было и речи. Жену пригласили к окошечку только в 10.25. Приняли документы, она написала заявление и через каких-то 10 минут… перешла в новую категорию ожидающих. На этот раз — для фотографирования для ВУ. Очень колоритно смотрелась в этой невентилируемой душегубке девица со здоровенным животом — на каком-то совсем уж последнем сроке беременности. Временами, глядя на ее лицо, казалось, что от таких условий рожать она начнет прямо сейчас, не сходя с места. С другой стороны, что ей еще остается делать, как не идти в МРЭО, если «права закончились», а ездить после родов все равно будет нужно? А тащиться в ГИБДД потом, уже с младенцем на руках — совсем уж экстремальное «удовольствие».

Изумление автора этих строк от контраста с прошлым опытом посещения этого же самого МРЭО, когда не требовалось записываться за неделю, было настолько велико, что оставалось лишь молча кипеть после миролюбивых уверений супруги, что «в принципе, все нормально, только чего-то тошнит от духоты». В общем, фотографию для «прав» мы сделали только в 11.20, через полтора часа (1 час 30 минут!) после прибытия в ГИБДД. А полностью завершилась вся эта эпопея лишь в 11.35. Но жена и этому была рада, хотя только что угробила в изнуряющей духоте «самого продвинутого МРЭО» Москвы не менее часа. Ведь в прошлый раз, когда ей права выдавали впервые, в них по ошибке вписали неправильный год рождения. Действительно, если не пришлось переделывать водительское удостоверение, проходя процедуру заново в строгинском МРЭО — это почти что счастье!

водительское удостоверение, медсправка, ГИБДД
16 июня 2017
447