ГИБДД провоцирует часовые очереди при замене «прав»

Так сложилось, что у моей жены очень неожиданно, закончился срок действия ее водительского удостоверения. Нужно менять! Прежде всего, она как правильная озаботилась получением медицинской справки установленного образца. Далее были заранее перечислены через банк 2000 госпошлины за замену национально водительского удостоверения. И только после этого она решила записаться через интернет на процедуру обмена «прав» в ближайшем МРЭО ГИБДД — в том, что находится на улице Твардовского в с столичном Строгино. Поскольку данное заведение относительно недалеко от дома и, вроде как, всегда считалось одним из самых продвинутых. Первое не особо радостное открытие поджидало уже на этой стадии: ближайшая не занятая дата для записи имелась лишь через неделю.

Ну что ж, решили мы, бывает. «Мы» в данном случае звучит по той причине, что транспортировать на машине бесправную благоверную в ГИБДД пришлось автору этих строк. В свое время, лет 8 назад, в том же самом МРЭО я, помнится, сам менял свои «права». На все про все, помнится, у меня ушло на это каких-то пол-часа. Поэтому запись жены по аналогичному поводу на 10.00 обещала, что мое опоздание в редакцию будет минимальным. Тем более, «памятка», полученная при записи на сайте ГИБДД настойчиво требовала, чтобы жена была на месте «как штык» не менее чем за 10 минут до назначенного времени! Прибыли четко в соответствии с этим «ценным указанием» в строгинское МРЭО. Оказалось, что выдача и замена «прав» происходит тут в маленьком душном помещеньице на втором этаже.