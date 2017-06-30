38-летняя домохозяйка соблазнила в машине двух тинейджеров

Жительницу американского Мичигана, 38-летнюю мать семейства по имени Брук Лэджинесс, уличили в регулярном сексе в машине с двумя несовершеннолетними. Мадам признала свою вину в половом акте и оральном сексе с 14-летним и 15-летним подростками, но уточнила, что никто из ее любовников не был против их связи, пишет The Sun.

Женщина, работающая косметологом в салоне красоты, соблазняла своих будущих сексуальных партнеров, отправляя им свои фото, на которых она позирует голой перед зеркалом. Вслед за этим она приглашала обрадованных такой перспективой «жертв» на заднее сиденье своей машины. Встречи происходили на придорожных стоянках. Сообщается, что с одним из тинейджеров миссис Брук встречалась таким образом 15 раз. О противозаконной половой связи рассказала мама одного из «пострадавших». Брук, которая 16 лет состоит в законном браке, уже предъявлены обвинения по 15 пунктам, и теперь ей грозит до 20 лет тюремного заключения.