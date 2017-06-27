Чем опасен секс в автомобиле летом

Фото: www.mtv.fi
С занятиями любовью в салоне автомобиля в зимнее время года вроде бы все понятно — забывшись в сладком сне по завершению столь приятного процесса, можно попросту задохнуться от выхлопных газов. Между тем, множество опасностей поджидает озорников, предпочитающих предаваться любовным утехам в машине, и летом. Отправляясь в секс-путешествие, максимально объективно оцените риски — быть может, еще не поздно снять домик в лесу?
Кристина Извекова

Буквально на прошлой неделе российские СМИ наперебой трубили об ужасной трагедии: в Волгоградской области на внедорожнике «Нива» утонули 22-летние парень и девушка. В ходе расследования выснилось, что молодые люди, скрывшись от посторонних глаз на живописном берегу пруда, решили заняться любовью. И все бы ничего, да только жаркая страсть, овладевшая волгоградцами, привела к трагедии: раскачавшийся в такт ритмичным телодвижениям автомобиль неспешно скатился в воду — а все потому, что водитель, преждевременно увлекшись своим партнером, не позаботился о безопасности, оставив рычаг коробки передач в «нейтрали».

Поэтому, выбирая укромное местечко где-то у воды в летнее (да и в зимнее от греха подальше) время года, постарайтесь припарковаться вдали от обрывов, береговой линии, сильных уклонов и прочих романтических декораций. Трижды проверьте положение селектора КП, пять раз потяните рычаг стояночного тормоза. И лишь убедившись в устойчивости транспортного средства на случай самых «немецких» эпизодов, начинайте дергать то, что хочется.

Фото: www.doctissimo.fr

А ведь назойливое желание поскорее очутиться под «капотом» невероятно аппетитной блондинки, что сидит на соседнем кресле, тоже может привести в больницу. И сейчас мы говорим вовсе не об инфекциях, передающихся половым путем — о них чуть позже. И без любовных активностей в автомобиле, нагретом беспощадно палящим солнцем, можно схлопотать тепловой удар, а добавить сюда еще «физкультуру»? При таких вдвойне знойных обстоятельствах и сердечко откажет, и обезвоживание утомленного организма произойдет. Что делать? Пейте больше воды и прячьтесь в тени, но еще лучше — дождитесь, пока светило скроется за горизонтом. Темнота, как говорится, друг молодежи — а в жару тем более.

К слову сказать, когда столбик термометра преодолевает отметку в 25 градусов по Цельсию, помимо прочих живых организмов стремительно начинают размножаться и бактерии. Салон автомобиля, как вы понимаете, и так является излюбленным местом микробов. А касаясь своими чувствительными частями тела нечистого кресла или недобросовестного партнера, можно по неволе «поселить» у себя хламидию и кандиду, обзавестись герпесом и уреаплазмозом или пополнить свой лексикон какими-либо другими наводящими ужас словами.

Фото: www.telemundo.com

Поразмыслив, вы все же отказались от идеи дарения плотского наслаждения на заднем сидении любимой машины в пользу «природы»: ведь облокотившись на капот еще удобнее будет! Однако поддавшись вожделению, можно получить не только душевные ожоги, но и физические — а они то уж куда менее приятны. Хочется почувствовать себя героем фильмов для взрослых — дайте время охладиться моторному отсеку, а уж потом крутите-вертите, как пожелается.

К тому же будьте готовы к нашествию насекомых. Да-да, а вы думали, что в столь интимный момент ваши тела интересны только вам двоим? Комары, слепни, и что еще страшнее — клещи — всегда наготове. Даже если вам удастся сконцентрироваться на процессе, жучки-паучки так и будут вам мешать, периодически впиваясь в оголенные лакомые кусочки. И вместо приятных воспоминаний о дерзко проведенном уикенде, останутся лишь многочисленные укусы, ранки, а то и энцефалит.

Фото: www.car4fun.wordpress.com

Неубедительно? А как вам перспектива загреметь в тюрьму в случае, если ваши «игры» привлекут внимание несовершеннолетнего ребенка? Напомним, что секс в автомобиле приравнивается к разврату в общественных местах. И невинное желание пошалить может обернуться для нарушителей заключением на срок аж до 15 лет, согласно части 4 статьи 135 УК РФ «Развратные действия». Проще говоря, одолжите у приятеля наглухо тонированный высоченный внедорожник и уезжайте подальше от населенных пунктов куда-нибудь в дремучие леса.

Но даже несмотря на то, что летняя «любовь» в автомобиле чревата тюремным сроком, смертельными болячками и трагическими происшествиями, не теряйте здравый смысл. Не нужно прятаться под двумя одеялами, отказывая себе в соблазнах сделать «это» в машине, благо что легкое платьице так и норовит сорваться на пол. Достаточно помнить о возможных последствиях и не терять голову, а продумав отдых заранее, вы гарантируете себе и своему партнеру всплеск острых приятных ощущений, а также теплые воспоминания о жарких летних приключениях.

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27 июня 2017
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