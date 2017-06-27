Чем опасен секс в автомобиле летом

Буквально на прошлой неделе российские СМИ наперебой трубили об ужасной трагедии: в Волгоградской области на внедорожнике «Нива» утонули 22-летние парень и девушка. В ходе расследования выснилось, что молодые люди, скрывшись от посторонних глаз на живописном берегу пруда, решили заняться любовью. И все бы ничего, да только жаркая страсть, овладевшая волгоградцами, привела к трагедии: раскачавшийся в такт ритмичным телодвижениям автомобиль неспешно скатился в воду — а все потому, что водитель, преждевременно увлекшись своим партнером, не позаботился о безопасности, оставив рычаг коробки передач в «нейтрали».

Поэтому, выбирая укромное местечко где-то у воды в летнее (да и в зимнее от греха подальше) время года, постарайтесь припарковаться вдали от обрывов, береговой линии, сильных уклонов и прочих романтических декораций. Трижды проверьте положение селектора КП, пять раз потяните рычаг стояночного тормоза. И лишь убедившись в устойчивости транспортного средства на случай самых «немецких» эпизодов, начинайте дергать то, что хочется.