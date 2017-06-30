Россияне беднеют, но на такси ездят все чаще

Данные, которыми Росстат поделился с «Известиями», непредвзятого человека крайне удивят. Ведь число желающих — а главное, имеющих возможность воспользоваться одним из самых дорогих видов общественного транспорта удвоилось как раз за время кризиса. Не будем пытаться самостоятельно анализировать сей феномен, а дадим лучше слово экспертам. Они же считают, что разгадка лежит в уменьшении количества автобусов и троллейбусов, а также ростом стоимости проезда в них. При этом на такси цены, по их мнению, снижаются — сразу отметим, что мы такого как-то не наблюдали.

Количество пассажиров автобусов с 2014 по 2016 год снизилось на 2% и составило 11,296 млрд. человек. Желающих воспользоваться услугами метро упало на 3,4% — до 3,312 млрд., трамвая — на 10% — 1,397 млрд., троллейбуса — на 18%, до 1,483 млрд.

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин заявил «Известиям», что снижение пассажироперевозок связано с двумя причинами: крупные транспортные предприятия закрываются из-за недостатка финансирования, а тарифы на проезд растут — с декабря 2015 года по декабрь 2016-го, например, на 9%.

— Реальные доходы населения не растут в отличие от потребительских цен в целом и на проезд в городском транспорте в частности, — посетовал Владимир Ломакин.