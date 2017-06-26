Что делать, если на машину упал троллейбусный провод или в нее ударила молния

moshor.com
Простые правила поведения в ситуации, когда ваш автомобиль оказался в эпицентре удара молнии или на него упал провод электрической линии высокого напряжения.
Максим Строкер

Электрический высоковольтный провод может попасть на крышу транспортного средства в двух случаях. Во-первых, во время какого-нибудь погодного катаклизма, сопровождаемого сильным ветром. Ведь даже если высоковольтная линия сама по себе в состоянии выдержать удар стихии, никто не гарантирует, что провод не оборвется под ударом падающего дерева. Второй случай, когда авто может непредвиденно оказаться под высоким напряжением, связан с ДТП. Машины частенько врезаются в мачты, например, городского освещения или столбы контактной сети городского электротранспорта. И в том и в другом случае результата один — на машину падает провод. Наконец, на авто может упасть находящийся под напряжением провод тролейбуса.

Во всех перечисленных случаях у водителя и пассажиров появляется вполне реальный риск получить электротравму. И здесь всегда нужно помнить, что пока вы сидите в машине, электричество вам ничем не угрожает. Если, конечно, из-за электрического разряда не произошло возгорание. Но подобный исход — экзотика в большинстве случаев. Дело в том, что корпуса машин, по крайней мере абсолютного большинства моделей, сделаны из металла, который проводит ток гораздо лучше, чем пластик салона и человеческое тело. Поэтому пока вы не пытаетесь выйти из машины, находящейся под напряжением, с вами все будет в порядке, вы не почувствуете никакого физического дискомфорта.

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А вот при попытке открыть дверь и выбраться могут быть проблемы. Дело в том, что колеса авто резиновые и электричество не проводят. И в момент, когда открыв дверь человек ставит ногу на землю, его тело уподобляется проводу заземления между кузовом и грунтом. Тут и происходит удар током. Поэтому если напряжение на высоковольтном проводе, лежащем на крыше авто, сохраняется, выбираться из опасной зоны нужно вместе с машиной — отъехав на ней подальше. Точно также и в грозу, когда (изредка бывает и такое) молния попадает в машину, не стоит пугаться и паниковать.

Стекающая по металлическому кузову дождевая вода — отличный электрический проводник. С ее помощью с виду ужасающая мощь молнии безопасно уйдет в землю. В совсем уж маловероятном случае, когда молния бабахнет в авто в отсутствии дождя, люди в машине все равно останутся невредимы. Разве что (теоретически) может выйти из строя бортовая электроника, да сработать подушки безопасности. Наиболее вероятная неприятность от «сухой» молнии (или когда не сработала автоматика обесточивания оборванного электропровода) — уничтоженные покрышки авто.

При достаточно высоком напряжении на кузове машины может произойти так называемый пробой электрического разряда на землю через резину покрышек. От этого они могут лопнуть и даже загореться, поскольку короткое замыкание обычно сопровождается выделением большого количества тепла. Но все равно, даже на пробитых электричеством колесах нужно постараться сначала «отползти» от порванного кабеля и только потом спешно покинуть машину.

авария, ДТП, ремонт
26 июня 2017
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