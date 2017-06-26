Что делать, если на машину упал троллейбусный провод или в нее ударила молния

А вот при попытке открыть дверь и выбраться могут быть проблемы. Дело в том, что колеса авто резиновые и электричество не проводят. И в момент, когда открыв дверь человек ставит ногу на землю, его тело уподобляется проводу заземления между кузовом и грунтом. Тут и происходит удар током. Поэтому если напряжение на высоковольтном проводе, лежащем на крыше авто, сохраняется, выбираться из опасной зоны нужно вместе с машиной — отъехав на ней подальше. Точно также и в грозу, когда (изредка бывает и такое) молния попадает в машину, не стоит пугаться и паниковать.

Стекающая по металлическому кузову дождевая вода — отличный электрический проводник. С ее помощью с виду ужасающая мощь молнии безопасно уйдет в землю. В совсем уж маловероятном случае, когда молния бабахнет в авто в отсутствии дождя, люди в машине все равно останутся невредимы. Разве что (теоретически) может выйти из строя бортовая электроника, да сработать подушки безопасности. Наиболее вероятная неприятность от «сухой» молнии (или когда не сработала автоматика обесточивания оборванного электропровода) — уничтоженные покрышки авто.

При достаточно высоком напряжении на кузове машины может произойти так называемый пробой электрического разряда на землю через резину покрышек. От этого они могут лопнуть и даже загореться, поскольку короткое замыкание обычно сопровождается выделением большого количества тепла. Но все равно, даже на пробитых электричеством колесах нужно постараться сначала «отползти» от порванного кабеля и только потом спешно покинуть машину.