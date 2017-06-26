Что делать, если на машину упал троллейбусный провод или в нее ударила молния

Электрический высоковольтный провод может попасть на крышу транспортного средства в двух случаях. Во-первых, во время какого-нибудь погодного катаклизма, сопровождаемого сильным ветром. Ведь даже если высоковольтная линия сама по себе в состоянии выдержать удар стихии, никто не гарантирует, что провод не оборвется под ударом падающего дерева. Второй случай, когда авто может непредвиденно оказаться под высоким напряжением, связан с ДТП. Машины частенько врезаются в мачты, например, городского освещения или столбы контактной сети городского электротранспорта. И в том и в другом случае результата один — на машину падает провод. Наконец, на авто может упасть находящийся под напряжением провод тролейбуса.
Во всех перечисленных случаях у водителя и пассажиров появляется вполне реальный риск получить электротравму. И здесь всегда нужно помнить, что пока вы сидите в машине, электричество вам ничем не угрожает. Если, конечно, из-за электрического разряда не произошло возгорание. Но подобный исход — экзотика в большинстве случаев. Дело в том, что корпуса машин, по крайней мере абсолютного большинства моделей, сделаны из металла, который проводит ток гораздо лучше, чем пластик салона и человеческое тело. Поэтому пока вы не пытаетесь выйти из машины, находящейся под напряжением, с вами все будет в порядке, вы не почувствуете никакого физического дискомфорта.