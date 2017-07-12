Иркутского судью застали в машине во время секса с 15-летним

Стало известно о расследовании в отношении судьи Октябрьского районного суда Иркутска, которого обвиняют в педофилии. Согласно данным, просочившимся в местную прессу, все началось с инцидента 3 июля. Тогда патруль Росгвардии в ходе патрулирования улицы Якоби обратили внимание на Hyundai Solaris с открытыми окнами, припаркованный в лесопосадке недалеко от храма Александра Невского. Решив проверить машину на предмет угона, сотрудники подошли и обнаружили в ней голого мужчину и мальчика.

Обоих доставили в отделение, где выяснилось, что мужчина — судья Октябрьского районного суда Иркутска Константин Федоров, а юноша — 15-летний житель Ангарска. По словам последнего, они познакомились через соцсети и в половую связь вступили по обоюдному согласию. Сообщатся, что ранее судья преподавал в одном из образовательных учреждений МВД и был уволен в свое время со службы после того, как вскрылась его нетрадиционная связь с одним из курсантов. Как сообщает местная иркутская пресса, в Октябрьском суде утверждают, что судья Федоров уволился с работы аж за два дня до скандального инцидента — еще 1-го июля. Однако это почему-то не мешало ему иметь возможность официально рассматривать дела до 5 июля.