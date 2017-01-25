«Давидыча» Китуашвили освобождают из СИЗО вновь и вновь

Еще в середине декабря прошлого года Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО блогеру и основателю сайта «Смотра.ру» Эрику «Давидычу» Китуашвили до 21 февраля 2017. И все равно до сих пор на разных интернет-сайтах регулярно появляются заголовки типа «Давидыча выпустили из СИЗО 12 января 2017» или «Эрика выпустили 28 декабря» и тому подобные. Таким образом предприимчивые интернет-СМИ и сайты-агрегаторы новостей «рубят клики» доверчивых интернет-пользователей, интересующихся судьбой известной в определенных кругах автолюбителей фигурой Эрика Китуашвили.

Напомним, что в конце февраля прошлого года мастер самопиара и самопровозглашенный борец за все хорошее на дороге против всего плохого в погонах г-н Китуашвили был помещен под стражу. Правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве, эпизоды которого датируются 2008 годом. Тогда, согласно показаниям некого Дениса Арефьева, последний совместно с Эриком и другими участниками организованной группы инсценировали угон дорогостоящего Mercedes-Benz SL 55 AMG, после чего обманным путем получили компенсацию от страховой компании. Всего в уголовном деле насчитывается восемь подобных эпизодов.