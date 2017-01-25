«Давидыча» Китуашвили освобождают из СИЗО вновь и вновь

Сидеть в СИЗО Эрику «Давидычу» Китуашвили, получившему в свое время известность в качестве блогера и основателя «Смотра.ру», придется, как минимум, до конца февраля. Что очень печалит поклонников находящегося под следствием «быстрого грузина». И этим вовсю пользуются интернет-бизнесмены.

Максим Строкер

Еще в середине декабря прошлого года Тверской районный суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО блогеру и основателю сайта «Смотра.ру» Эрику «Давидычу» Китуашвили до 21 февраля 2017. И все равно до сих пор на разных интернет-сайтах регулярно появляются заголовки типа «Давидыча выпустили из СИЗО 12 января 2017» или «Эрика выпустили 28 декабря» и тому подобные. Таким образом предприимчивые интернет-СМИ и сайты-агрегаторы новостей «рубят клики» доверчивых интернет-пользователей, интересующихся судьбой известной в определенных кругах автолюбителей фигурой Эрика Китуашвили.

Напомним, что в конце февраля прошлого года мастер самопиара и самопровозглашенный борец за все хорошее на дороге против всего плохого в погонах г-н Китуашвили был помещен под стражу. Правоохранительные органы подозревают его в мошенничестве, эпизоды которого датируются 2008 годом. Тогда, согласно показаниям некого Дениса Арефьева, последний совместно с Эриком и другими участниками организованной группы инсценировали угон дорогостоящего Mercedes-Benz SL 55 AMG, после чего обманным путем получили компенсацию от страховой компании. Всего в уголовном деле насчитывается восемь подобных эпизодов.

Однако по мнению поклонников и сподвижников основателя «Смотра.ру», его отправили за решетку за то, что «Давидыч» неоднократно раскрывал в своих видеороликах факты дачи-получения взяток сотрудниками полиции. И, якобы, у блоггера имелись и имеются еще более компрометирующие сведения о деятельности отдельно взятых представителей ГИБДД и МВД, которые он может обнародовать. Другими словами, «быстрого грузина» Китуашвили держат за решеткой «за борьбу с коррупцией». Позднее к обвинению в мошенничестве прибавилась еще и ч.5 ст. 128.1 УК РФ — «Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления».

Таким образом Следственный комитет РФ отреагировал на громкие публичные заявления Эрика о том, что руководители ряда подразделений столичного ГУВД дали взятки начальнику ГУ МВД России по городу Москве за назначения на занимаемые ими должности. С подобным «букетом» сидеть за решеткой во время следствия «Давидыч» может еще очень долго. И все это время хитрые интернет-ресурсы будут делать на нем трафик, извлекая вполне ощутимую прибыль из миллионов «кликов» сочувствующих и любопытствующих.

суд, ПДД, ДТП
25 января 2017
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