Приезжие водители общественного транспорта не знают российские ПДД

– Должен сказать, что с первого раза экзамены сдают только 10% иностранных водителей — это говорит о слабом уровне их подготовки. Хочу отметить, что каких-либо проблем, связанных с приемом экзаменов и обменом иностранных водительских удостоверений, нами не выявлено, — сказал г-н Черников в интервью агентству ТАСС.

Напомним, с 1 июня нынешнего года вступила в силу поправка в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», запрещающая иностранцам работать без российского водительского удостоверения. От необходимости пересдавать экзамены освобождены лишь белорусы и киргизы.

Стоит, однако, отметить, что у большинства приезжих водителей на родине открыто несколько категорий. И чтобы получить российское водительское удостоверение с теми же B, C, D, E и прочими «разрядами», гастарбайтерам достаточно пересдать только на «легковушки» (пусть даже с десятого раза) — остальное проставляется автоматически.

То есть плохо подготовленные водители, получив российские «права», все также будут управлять автобусами и маршрутками, ежедневно подвергая опасности пассажиров, пешеходов и других автомобилистов.