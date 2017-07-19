Почти половина АЗС в России нарушает закон

Ситуация на топливном рынке нуждается во вмешательстве государственных органов — к такому выводу пришли участники круглого стола. Этой сфере необходим более жесткий контроль и тщательное регулирование: во время проверок АЗС, проведенных в первом полугодии Росстандартом, в 40% случаев были выявлены нарушения.

— Государство должно оперативно реагировать и совершенствовать регулирующие функции. В 2001 году известный экономист Джордж Акерлоф получил Нобелевскую премию за доказательство того, что неопределенность качества — это рыночный механизм, в результате которого плохие товары вытесняют хорошие, а конкуренция начинает работать на мошенников,- прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности Северо-Западного межрегионального территориального управления Росстандарта Андрей Челышев.

Эксперты считают, что уход от плановых проверок и внедрение риск-ориентированного подхода, введение «оборотного» штрафа, применение экспресс-диагностики, создание реестра объектов, участвующих в обороте топлива, общественный контроль качественно изменят ситуацию — особенно в периферийных регионах, где фиксируется основной объем нарушений. Приводя аналогию с государственным регулированием на алкогольном рынке, вице-президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Леонид Чурилов подчеркнул необходимость обеспечения контроля по всей цепочке — от нефтебазы до АЗС.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что разговоры об ужесточении контроля за участниками ведутся давно, но воз пока и ныне там.