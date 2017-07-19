Владелец трети московских эвакуаторов обанкротился

Как сообщили газете «Ведомости» в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), контракт с «Мосгорлогистик» расторгли еще 27 июня нынешнего года. К такому решению оператора платных парковок и эвакуации в Москве подтолкнуло сразу несколько причин. Во-первых, представители АМПП заявили о халатном отношении к обязанностям со стороны подрядчика, во-вторых, нанесение ущерба эвакуируемым автомобилям, а в-третьих, отказ от обновления автопарка. Кроме того, «Мосгорлогистик» на момент прекращения деловых отношений задолжал более 100 млн. рублей по налогам и сборам.

Напомним, что помимо «Мосгорлогистика», который отвечал за работу 100 спецмашин, эвакуацией автомобилей в столице занимается сам АМПП (155 машин) и компания «Сервис-интегратор» (50 машин).