Каждый третий водитель в России засыпает за рулем

Фото: autovina.com
По данным многочисленных опросов летом люди спят на два часа меньше, нежели в любое другое время года. А для автомобилистов недосып представляет особую опасность — ведь у тех, кто тратит на сон не более 5—6 часов в сутки, почти в два раза увеличивается шанс стать участником дорожной аварии.
Виктория Базылева

Исследования Фонда безопасности дорожного движения при Американской автомобильной ассоциации (ААА) показали, что чем короче сон водителя, тем выше вероятность того, что он попадет в ДТП. В частности, ученые установили: если «рулевой» спал меньше четырех часов, то риск стать виновником аварии у него увеличивается аж в 11,5 раза.

Фото: Ford

Согласно результатам очередного исследования Ford, каждый третий российский автомобилист хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Причем 3,8% опрошенных признались, что даже попадали из-за этого в ДТП, просыпаясь уже после столкновения. Еще 24% заявили, что чувство сонливости им знакомо, но они знают несколько эффективных способов борьбы с навязчивым желанием «закрыть глаза».

Так, треть российский водителей, участвовавших в опросе, считают, что лучшим средством от сна за рулем являются тонизирующие напитки: чай, кофе или «энергетики». Еще 23% респондентов спасаются пением и прослушиванием музыки на большей громкости, нежели обычно. 7% водителей борются со сном с помощью физических упражнений на свежем воздухе, а еще 6,7% — щелкают семечки, жуют жвачку или лимон. Примечательно, что остановиться ради того, чтобы поспать 20—30 минут, готовы лишь 30% автомобилистов, хотя именно этот вариант является самым правильным.

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21 июля 2017
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