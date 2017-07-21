Каждый третий водитель в России засыпает за рулем

Согласно результатам очередного исследования Ford, каждый третий российский автомобилист хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Причем 3,8% опрошенных признались, что даже попадали из-за этого в ДТП, просыпаясь уже после столкновения. Еще 24% заявили, что чувство сонливости им знакомо, но они знают несколько эффективных способов борьбы с навязчивым желанием «закрыть глаза».

Так, треть российский водителей, участвовавших в опросе, считают, что лучшим средством от сна за рулем являются тонизирующие напитки: чай, кофе или «энергетики». Еще 23% респондентов спасаются пением и прослушиванием музыки на большей громкости, нежели обычно. 7% водителей борются со сном с помощью физических упражнений на свежем воздухе, а еще 6,7% — щелкают семечки, жуют жвачку или лимон. Примечательно, что остановиться ради того, чтобы поспать 20—30 минут, готовы лишь 30% автомобилистов, хотя именно этот вариант является самым правильным.