В России ужесточат штрафы для пассажиров автомобилей

Фото: pixabay.com
Серия смертоносных аварий на российских дорогах, в том числе недавнее ДТП в Курске, унесшее жизнь шести человек, пятеро из которых — дети, стала очередным поводом для ужесточения ответственности за нарушение правил перевозки людей на автотранспорте.
Вячеслав Василенко

Как сообщила агентству ТАСС заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, в настоящий момент уже готовятся соответствующие поправки в административный кодекс.

По ее словам за неправильную перевозку детей предлагается повысить штраф с 3000 до 5000 рублей. Кроме того, ужесточение санкций затронет и общие правила транспортировки пассажиров — за лишнего седока в автомобиле власти планируют наказывать штрафом в 2500 рублей. Сегодня, напомним, подобное нарушение карается смешными 500 рублями.

pixabay.com

Стоит добавить, что законотворцы с завидной регулярностью предлагают все новые и новые методы воздействия на нарушителей ПДД. Правда, далеко не всегда их инициативы кажутся адекватными.

К примеру, предложение Минтранса, Ространснадзора и региональных ГИБДД запретить перевозить детей в ночное время суток и в сильные морозы выглядит по меньшей мере абсурдно. Но ради безопасности ли маленьких пассажиров выступают авторы подобных проектов? Похоже, в большей степени их интересует лишь пополнение бюджета.

ПДД, вред здоровью, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, дорога, трасса, ГИБДД
21 июля 2017
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