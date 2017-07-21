В России ужесточат штрафы для пассажиров автомобилей

Как сообщила агентству ТАСС заместитель председателя Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, в настоящий момент уже готовятся соответствующие поправки в административный кодекс.

По ее словам за неправильную перевозку детей предлагается повысить штраф с 3000 до 5000 рублей. Кроме того, ужесточение санкций затронет и общие правила транспортировки пассажиров — за лишнего седока в автомобиле власти планируют наказывать штрафом в 2500 рублей. Сегодня, напомним, подобное нарушение карается смешными 500 рублями.