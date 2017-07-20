В ДТП под Курском погибло пятеро детей и взрослый

Инцидент произошел вечером 19 июля в нескольких километрах от Курска. Volkswagen Tiguan, в котором находилось три человека, врезался в Peugeot 309, перевозившего, по данным очевидцев, десятерых. От сильного удара «Пежо» буквально разорвало на две части — пять пассажиров, четверо из которых дети в возрасте от 2 до 14 лет, погибли на месте. Остальных, в том числе водителя и пассажиров «Тигуана», с тяжелыми травами доставили в больницу. Однако спустя несколько часов в реанимации скончался еще один ребенок.

При этом водитель Peugeot 309, решивший по неустановленным причинам совершить разворот через две сплошные, выжил, сообщает «Газета.ru». В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП.

Стоит отметить, что по словам местных жителей, на участке, где произошла авария, установлены знаки, ограничивающие максимальную скорость до 40 км/ч. Предполагается, что по крайней мере один водитель — а то и оба — двигался значительно быстрее.