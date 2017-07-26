В Великобритании запретят продажу бензиновых и дизельных автомобилей

– Плохое качество воздуха является крупнейшим экологическим риском для состояния здоровья населения в Великобритании, и власти намерены предпринять решительные действия в максимально кратчайшие сроки, — приводит слова представителя правительства страны газета The Times.

Кроме того, он отметил, что отравленный вредными веществами воздух является причиной 50 000 «ранних» смертей в год. А последствия загрязнения атмосферы обходятся властям ежегодно в 27,5 млрд. фунтов стерлингов.

Ожидается, что официальное заявление в правительстве сделают в ближайшие несколько дней. Для поддержки борьбы с выбросами диоксида азота дизельными двигателями выделят не менее 255 млн. фунтов стерлингов.