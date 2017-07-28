Вор пытался угнать автомобиль вместе с людьми, занимавшимися в салоне сексом

Вот яркий пример того, как запрещенные законом тонированные стекла могут спасти машину от кражи.

Злоумышленник только-только попытался вскрыть дверной замок, как его чуть было не поймал владелец транспортного средства. Схватить угонщика ему помешало лишь отсутствие одежды.

Увидев выскочившего из салона авто водителя, впопыхах натягивающего на себя шорты, преступник ринулся бежать. Вот если бы еще и спутница «рулевого» перекрыла ему дорогу, вынырнув из второй двери, то быть может, вор бы и не скрылся.

Впрочем, полиция уже организовала оперативно-розыскные мероприятия — весь инцидент был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения.