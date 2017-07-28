Вор пытался угнать автомобиль вместе с людьми, занимавшимися в салоне сексом

Фото: pixabay.com
Курьезный случай произошел в одном из небольших городков в КНР — чтобы попасть в салон припаркованной машины, автоугонщику даже толком не пришлось раскурочивать замки. Двери ему открыл сам хозяин, который в момент взлома занимался в автомобиле сексом.
Мирон Горин

Вот яркий пример того, как запрещенные законом тонированные стекла могут спасти машину от кражи.

Злоумышленник только-только попытался вскрыть дверной замок, как его чуть было не поймал владелец транспортного средства. Схватить угонщика ему помешало лишь отсутствие одежды.

Увидев выскочившего из салона авто водителя, впопыхах натягивающего на себя шорты, преступник ринулся бежать. Вот если бы еще и спутница «рулевого» перекрыла ему дорогу, вынырнув из второй двери, то быть может, вор бы и не скрылся.

Впрочем, полиция уже организовала оперативно-розыскные мероприятия — весь инцидент был зафиксирован уличной камерой видеонаблюдения.

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28 июля 2017
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