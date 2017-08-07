На трассе М7 «Волга» по вине водителя автокрана обрушился мост

— В отношении водителя грузовика составлены протоколы об административных нарушениях по статьям 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и 12.24 «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе УМВД России.

В результате инцидента, произошедшего на 305 километре трассы М7 «Волга», пострадали двое: водитель грузовика и мотоциклист, который также оказался в момент аварии под конструкцией. В настоящее время потерпевшие находятся в больнице — их состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняя все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, мужчина, управлявший краном-манипулятором, забыл опустить стрелу, проезжая под мостом — это и послужило причиной ДТП.

Теперь водителю автокрана грозит штраф в размере до 25 000 рублей, а в худшем случае и лишение водительского удостоверение на срок до двух лет.