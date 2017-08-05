Какие шины не боятся аквапланирования

Начнем с аномальной погоды, терзавшей москвичей с конца зимы, которой так не хотелось уходить. Март, апрель. май — холодные, мокрые с перепадами от «около нуля» до внезапных, на день-два, +20 — не раз думалось, что рано резину переобули. Я к тому, что как следует «зажечь» на грязных влажных дорогах было не с руки, А в июне и июле и того хлеще: дождей выпало столько, сколько обычно небеса изливают на нас за все лето! Так что получил я возможность протестировать шинную новинку, во-первых, на езду по трассам не совсем по сезону, а, во-вторых, что уже радовало, как следует и разнообразно «прощупать» RE003 на аквапланирование.

Обстоятельство второе. Уж третий год как обкатываю комплект действительно замечательной вполне бюджетной «приоритетной» для Bridgestone модели летних шин Ecopia EP150. Она и в самом деле с первых тест-драйвов удивила тем, что соответствовала всем заявленным рекламным посулам бренда. Резина эта весьма экологична: благодаря новейшей фирменной технологии Nano-Pro-Tech у нее пониженное (на 23,5%!) сопротивление качению и снижен вес, в результате — экономия топлива в среднем на 12,3% в моем типоразмере при спокойном стиле вождения.

Другими словами, каждый двенадцатый литр бензина у меня получался бесплатным. В итоге опытный водитель воленс-неволенс вспоминает, что еще не так давно в шоферском арсенале числился такой «экономический маневр» как накат. Так вот, ЕР150 незатейливо подвигает автовладельца к тому, чтобы им вновь воспользоваться — получается весьма эффективно, но приходится менять стиль езды, что, однако, положительно сказывается на кошельке.