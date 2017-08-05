Какие шины не боятся аквапланирования

Фото avtovzglyad.ru
К длительному тесту новой версии популярных у российских любителей агрессивной езды спортивных покрышек от японского бренда Bridgestone Potenza Adrenalin RE003 я приступил в мае, и за бортом уже шесть с половиной тысяч км. Можно делать первые выводы. Но прежде о некоторых привходящих обстоятельствах, сопутствовавших моему эксплуатационному тесту этих «адреналиновых», по определению бренда, летних покрышек премиум-класса для легковых спортивных автомобилей.
Михаил Ростарчук

Начнем с аномальной погоды, терзавшей москвичей с конца зимы, которой так не хотелось уходить. Март, апрель. май — холодные, мокрые с перепадами от «около нуля» до внезапных, на день-два, +20 — не раз думалось, что рано резину переобули. Я к тому, что как следует «зажечь» на грязных влажных дорогах было не с руки, А в июне и июле и того хлеще: дождей выпало столько, сколько обычно небеса изливают на нас за все лето! Так что получил я возможность протестировать шинную новинку, во-первых, на езду по трассам не совсем по сезону, а, во-вторых, что уже радовало, как следует и разнообразно «прощупать» RE003 на аквапланирование.

Обстоятельство второе. Уж третий год как обкатываю комплект действительно замечательной вполне бюджетной «приоритетной» для Bridgestone модели летних шин Ecopia EP150. Она и в самом деле с первых тест-драйвов удивила тем, что соответствовала всем заявленным рекламным посулам бренда. Резина эта весьма экологична: благодаря новейшей фирменной технологии Nano-Pro-Tech у нее пониженное (на 23,5%!) сопротивление качению и снижен вес, в результате — экономия топлива в среднем на 12,3% в моем типоразмере при спокойном стиле вождения.

Другими словами, каждый двенадцатый литр бензина у меня получался бесплатным. В итоге опытный водитель воленс-неволенс вспоминает, что еще не так давно в шоферском арсенале числился такой «экономический маневр» как накат. Так вот, ЕР150 незатейливо подвигает автовладельца к тому, чтобы им вновь воспользоваться — получается весьма эффективно, но приходится менять стиль езды, что, однако, положительно сказывается на кошельке.

Фото avtovzglyad.ru

EP150 к тому же обладает отличными ездовыми характеристиками и на влажном покрытии, эффективной управляемостью при вхождении в поворот и повышенной износостойкостью (проверено: за пройденные 28 000 км износ оказался минимальным, как и потеря заложенных в ней достоинств). Недаром эта эко-шина, показавшая себя комфортной, надежной и безопасной и относительно дешевой, хорошо покупается в ЕС, а в тестах суровой ADAC в течение нескольких лет она занимала почетное 2-е место как раз в моем типоразмере — 195/65R15.

К чему это отступление на тему EP150? А к тому, что хотелось ее сравнить с RE003: использовали ли спецы бренда технологические ноу-хау, столь успешно отработанные на Ecopia, и имеет ли смысл владельцу вполне достойного автомобиля, но не столь дорогого и «горячего» как, скажем, Volkswagen Golf GTI или Toyota GT86 раскошелиться на резину, стоимостью от 6000 до 13 000 рублей за штуку?

По этой же причине для тест-драйва я обул (как и при длительном тесте EP150) в RE003 (195/60/R15) резвый переднеприводной хетчбэк с начальными спортивными задатками (хорошая аэродинамика, довольно жесткая подвеска) SAAB 900i 1993 года выпуска (в отличном, однако, состоянии!) мощностью 140 л. с. и объемом 16-клапанного движка в 2300 см3. Но сначала в двух словах напомню о том, что дизайнеры и химики Bridgestone заложили в RE003, и чем эта обновленная модель отличается от предыдущей RE002.

Если посмотреть на фирменную сравнительную диаграмму характеристик старой и новой RE, то они одинаковы только по уровню шумности, по всем остальным показателям первенство у 003-й. Новую версию трудно не узнать — у нее очень непривычный сложный асимметричный рисунок протектора. Именно благодаря ему шина обеспечивает повышенный уровень безопасности, управляемости и комфорта, а четыре особого профиля канавки (как на шинах болидов) интенсивно и эффективный удаляют воду, т. е. надежно защищают от аквапланирования. Вновь разработанные плечевые области упора протектора способствуют надежному сцеплению с дорожным полотном и безопасному вхождению в крутые повороты на высокой скорости.

Шины новой версии модели Potenza Adrenalin RE быстрее предыдущей, острее и точнее реагируют на манипуляции водителя рулевым колесом, крепче цепляются за дорожное полотно и строже держат траекторию движения, в том числе на мокрой дороге. Они более экологичны и стало быть — экономичней. И это благодаря обновленной конструкции каркаса шины (в котором инженеры бренда увязали металлические, нейлоновые нити и полиэстер), а также резиновой смеси Nano-Pro-Tech c повышенным содержанием силики и более равномерным распределением кремния, уже известной нам по шинам серии Ecopia.

Bridgestone вывела на российский рынок Potenza Adrenalin RE003 под рискованным слоганом «Пробуди в себе гонщика» — у нас ведь и так почти каждый второй мнит себя без пяти минут пилотом болида, которому нипочем даже красные огни светофором, не говоря уж о полосах встречного движения. Так что обув заслуженный, но по-прежнему боевой SAAB в адреналиновые RE003, я решил испытать на столичных улицах и трассах Подмосковья их крайние возможности, но в рамках ПДД, и лишь крайне ограниченно, при соблюдении всевозможных предосторожностей, нарушал скоростной режим или упражнялся в лихих виражах на сухой и мокрой дороге. Ведь хотелось проверить, смогут ли «адреналиновые» шины превратить хетчбэк бизнес-класса в спорткар, не подпортив его комфортность? Ну, поехали!

Итак, первое, что удивило: исключительная комфортность, плавность, «бархатность» езды почти на всех режимах, знакомая по эко-шинам ЕР150, сохранилась, даже отменный накат покрышек Ecopia сократился совсем незначительно! И еще: несмотря на спортивное предназначение, RE003 почти также мягко как ЕР150 обрабатывали брусчатку, булыжную мостовую, ухабы и ямы. И единственное, что выдавало «подмену» — чуть более высокая шумность, особенно после 90 км/ч на сухом асфальте. Наконец, и расход топлива был по сути совсем немногим больше того, что отмечался при обутых ЕР150.

Особо остановлюсь — кстати, вполне в соответствии с нынешними метеоужимками — на ответной реакцию RE003 на дорогу, попавшую в ливневый душ. И впрямь, четыре канавки профиля, в купе с новым оптимальным по форме контактным пятном, о которых мы уже упоминали, работают на водоотвод превосходно! Они настолько минимизируют угрозу аквапланирования, что честно признаюсь, мне на трассе с допустимой скоростью в 110 км/ч так и не удалось выйти на этот опасный режим.

Да и вообще говоря, на мокрой дороге эти шины по-прежнему цепко держат дорогу, сохраняя стабильную курсовую устойчивость и траекторию движения включая попороты, четко отвечают на маневры драйвера, уверенно и эффективно тормозят. И еще нужно специально поработать, чтобы отправить машину в мокрый занос или ввести в состояние критического сноса.

И что еще весьма важно: RE003 на мокрой, влажной и скользкой дороге позволяют водителю ощутить тот важный момент, после которого может начаться не управляемое скольжение автомобиля. Езда на авто с участием RE003 — это хорошо прогнозируемая безопасная и комфортная езда. Понятно, что с такими способностями в моем тест-драйве RE003 демонстрировали практически всегда просто превосходное поведение и на сухом асфальте.

Они явно позволят охотникам езды погорячей выполнять любые пируэты, закладывать самые крутые скоростные виражи, гарантируют минимальный тормозной путь в данных дорожных и скоростных условиях. Замечу, что новинка бренда проявила себя с лучшей стороны и в непривычных для себя условиях весьма плохих подмосковных дорогах местного значения — ударная прочность, включая боковины, также оказалась на высоте.

…Подведем итог. Если есть материальная возможность, порекомендую обуть свою «ласточку» в Potenza Adrenalin RE003 даже если она не претендует на роль спорткара, тем паче, если вы к тому же и любитель активной езды. Полностью согласен с начальником технического отдела Бриджстоун СНГ Миякэ Эйдзи, отметившего на презентации новинки, что RE003 разрабатывалась для того, чтобы «обеспечить точную управляемость автомобилем и максимальный контроль над дорогой», ее отличает «баланс управляемости, быстрой реакции на сухой поверхности и эффективное торможение на мокрой дороге». И это так. Проверено длительным тест-драйвом.

безопасность дорожного движения, летние шины, шины, покрышки
5 августа 2017
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