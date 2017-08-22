В Зеленограде появится школа для стритрейсеров

Фото: buscarfondos.com
В Зеленограде могут построить учебный комплекс для любителей уличных гонок. Об этом журналистам рассказал председатель Гильдии автошкол России Сергей Лобарев.
Виктория Базылева

Как сообщает портал m24, ссылаясь на председателя Гильдии автошкол России Сергея Лобарева, в ближайшее время состоится встреча заинтересованных сторон, в ходе которой представители определят место строительства и функционал будущего учебного комплекса экстремального вождения. Лобарев отметил, что погонять на площадке можно будет безвозмездно, либо же за небольшую плату. Прочие подробности пока не раскрываются.

– Я вхожу в рабочую группу при Госдуме, которая занимается вопросом ужесточения ответственности за опасную езду. Но мы предлагаем не только наказывать, но и рассматривать другие вопросы, в частности — создание определенных площадок для молодежи, где они могли бы безопасно «выпустить пар», — пояснил председатель Гильдии автошкол России.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что власти намерены ужесточить наказание для стритрейсеров, которые устраивают незаконные гонки на дорогах общего пользования в России. За подобные нарушения гонщиков предлагается карать лишением свободы и конфискацией автомобиля по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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22 августа 2017
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