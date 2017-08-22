В Зеленограде появится школа для стритрейсеров

Как сообщает портал m24, ссылаясь на председателя Гильдии автошкол России Сергея Лобарева, в ближайшее время состоится встреча заинтересованных сторон, в ходе которой представители определят место строительства и функционал будущего учебного комплекса экстремального вождения. Лобарев отметил, что погонять на площадке можно будет безвозмездно, либо же за небольшую плату. Прочие подробности пока не раскрываются.

– Я вхожу в рабочую группу при Госдуме, которая занимается вопросом ужесточения ответственности за опасную езду. Но мы предлагаем не только наказывать, но и рассматривать другие вопросы, в частности — создание определенных площадок для молодежи, где они могли бы безопасно «выпустить пар», — пояснил председатель Гильдии автошкол России.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что власти намерены ужесточить наказание для стритрейсеров, которые устраивают незаконные гонки на дорогах общего пользования в России. За подобные нарушения гонщиков предлагается карать лишением свободы и конфискацией автомобиля по статье 213 УК РФ «Хулиганство».