«Автомеханика-2017»: как улучшить подвеску машины собственными силами

Несмотря на скептические прогнозы ряда рыночных аналитиков, выставка MIMS-2017 оказалась более представительной, чем в прошлом сезоне. Достаточно сказать, что некоторые известные компании (например, Bosch и Valeo), ранее традиционно выставлявшиеся внутри крупных павильонов, возвели на территории «Экспоцентра» шатровые экспозиции. Если говорить в общем и целом, то участников было много, а всего же в российскую столицу съехалось несколько сот зарубежных и отечественных компаний, «обслуживающих» автомобильный рынок. Значительную часть этого сообщества стабильно представляют фирмы из Тайваня и Китая. Надо признать, что бизнесмены из Поднебесной весьма активно продвигают у нас свою продукцию не только в сегменте автосборочного производства, но и в таких востребованных секторах, как автоэлектроника, комплектующие, запчасти, аксессуары. В итоге китайские стенды заполонили не только все залы седьмого павильона «Экспоцентра», но и частично «застолбились» во втором и в восьмом.
Понятно, что и посетителей на MIMS-2017 тоже было в избытке, а в числе наиболее популярных среди автомобилистов экспозиций оказались стенды, посвященные запчастям и сервисной тематике. Что, впрочем, неудивительно, ведь в условиях затянувшегося экономического кризиса эти направления автобизнеса затрагивают интересы практически каждого автомобилиста. Здесь стоит отметить, что несмотря на очевидное преобладание иностранных брендов, отечественные производители автозапчастей не сидят сложа руки и часто предлагают достойные технические решения, успешно конкурирующие с зарубежными. В этом мы воочию убедились, посетив, в частности, стенд российской компании BlackStone, разработавшей и запустившей в серийное производство оригинальные пневмоподушки для тюнинга подвески большой группы автотранспорта: «паркетников», внедорожников, пикапов, легких грузовиков, машин с кузовом «универсал» и других..
Эти элементы легко, без какого-либо нарушения штатной конструкции машины, интегрируются в пружинные блоки, что заметно улучшает эффективность их работы. Так, например, встроенные пневмоэлементы хорошо гасят даже мелкие колебания, с которыми штатные амортизаторы обычно не справляются. В то же время, при максимальной загрузке машины исключается не только критическое «проседание» кузова, но и пробои подвески, в том числе на неровной дороге. Но главное, как отмечают сами разработчики, пневмодушки BlackStone заметно снижают динамическую нагрузку на пружины, шарниры и амортизаторы, существенно продлевая тем самым срок их службы. При этом, задействовав ручной насос или компрессор, водитель может сам регулировать давление в пневмоэлементах, делая подвеску мягче или жестче. Еще один очевидный плюс таких узлов заключается в том, что работы по их установке можно выполнить самостоятельно, без применения специального инструмента.
Коснувшись темы, связанной с подвеской, нельзя не отметить еще одно любопытное техническое решение, предложенное в этом сезоне инженерами фирмы KYB, также присутствовавшей на MIMS-2017. Речь идет о новых амортизаторах серии Excel-G для популярных у нас легковушек Hyundai Solaris и KIA Rio. Японские инженеры кардинально проработали настройку эти демпферов и тщательно проверили их в российских условиях эксплуатации, добившись наилучшего сочетания всех ездовых характеристик бестселлеров отечественного авторынка. По утверждению специалистов, после установки амортизаторов Excel-G подвеска машины приобретает повышенную энергоемкость, а поведение шасси становится сбалансированным. На практике это означает существенное улучшение управляемости и комфортности езды, причем без изменений конструкции ее ходовой.
Еще одна известная в области производства амортизаторов компания — Tenneco — для демонстрации своей продукции представила на MIMS-2017 виртуальный гараж с использованием технологии виртуальной же реальности (VRT). Фактически это созданная компьютером станция техобслуживания, куда «попадает» пользователь, надев специальный компьютерный шлем. «Очутившись» с его помощью в гараже, он может «взять» конкретную деталь и рассмотреть ее во всех подробностях, буквально «повертев» и «покрутив» запчасть в руках. На сегодняшний день в таком виртуальном гараже представлены амортизаторы и пружины фирменной линейки Monroe OESpectrum, монтажные и защитные комплекты, детали подвески, а также компоненты выхлопной системы автомобиля. Более того, посетители гаража могут увидеть амортизаторы и некоторые другие компоненты в разрезе, а также посмотреть специально созданные тематические видеоролики.
К слову, нацеленность на новейшие компьютерные технологии, используемые для обучения персонала или диагностики и ремонта машин, была замечена и на других сервисных экспозициях выставки. Нынешняя тенденция такова, что даже несмотря на кризис, серьезные автосервисы по возможности стремятся приобретать самое современное оборудование, поэтому интерес к нему проявляется большой. Особенно в тех случаях, когда специалисты фирм-производителей прямо на стендах демонстрируют возможности техники. Так, например, когда мы на площадке фирмы Bosch заинтересовались инновационным бесконтактным стендом для углов установки колес, представитель компании тут же показал на деле его возможности. А они действительно впечатляют, поскольку позволяют быстро и точно, без навешивания на колеса каких-либо дополнительных измерительных приспособлений, произвести все необходимые диагностические и регулировочные операции.
Со своими экспозициями на выставке в этом году выступили и сервисные подразделения таких грандов отечественной автоиндустрии, как ГАЗ и АВТОВАЗ. На стендах как нижегородского, так и тольяттинского предприятий всегда толпились посетители, что вполне объяснимо. У того же АВТОВАЗа самая крупная в России сеть автосервисных станций и он, с точки зрения налаживания делового сотрудничества, всегда рассматривается как весьма солидный и стабильный бизнес-партнер. Поэтому, знакомясь с экспозицией компании, мы не удивились, обнаружив на одном из ее стендов продукцию именитой и хорошо известной на нашем рынке фирмы Liqui Moly (Германия). Ее редставитель пояснил порталу «АвтоВзгляд», что демонстрация «вазовцами» немецкой сервисной автохимии — закономерный результат того высокого реноме, которое продукция Liqui Moly заслужила за годы своего успешного продвижения на российском рынке. Кстати, согласно партнерскому договору, ряд сервисных продуктов Liqui Moly будет поставляться во все региональные дилерские техцентры АВТОВАЗа.
Традиционно на MIMS Automechanika Moscow съезжаются и крупнейшие поставщики автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ). Казалось бы, что в этом специфичном сегменте автокомпонентов уже и придумывать нечего, но и здесь не обошлось без новинок. Так, в рамках деловой программы выставки дистрибьюторы АКБ бренда Topla анонсировали батареи новой серии C-Box, специально разработанной для грузовых автомобилей. Как известно, срок службы обычных бортовых источников питания у данной категории транспорта намного ниже, чем у «легковых» аккумуляторов — сказывается повышенная вибрация и тяжелые условия эксплуатации. Так вот, в батареях C-Box после внедрения ряда уникальных конструктивных решений удалось добиться высокой устойчивости к вибрациям и к глубокому разряду, а заодно на треть увеличить количество циклов заряда-разряда. Кроме того, разработчиками была решена проблема расслоения электролита, являющаяся одной из основных причин преждевременного отказа грузовых батарей.
Среди других любопытных «аккумуляторных» экспонатов нынешней выставки стоит отметить оригинальные гелевые батареи TAB Motion Gel (Словения), которые наверняка будут по достоинству оценены любителями дальних автопутешествий. Дело в том, что эти источники питания относятся к АКБ так называемой малой тяги, которые в первую очередь предназначены для бортового электроснабжения кэмперов, домов-прицепов, а также катеров, яхт и т. п. Отличительной особенностью TAB Motion Gel являются крайне малый уровень саморазряда, что очень важно при длительной транспортировке и сезонном хранении АКБ, прочный ударопрочный виброустойчивый корпус и продолжительный эксплуатационный ресурс. И еще: благодаря гелевому непроливаемому электролиту такие АКБ в случае повреждения корпуса намного безопаснее, чем обычные батареи.