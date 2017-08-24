«Автомеханика-2017»: как улучшить подвеску машины собственными силами

Эти элементы легко, без какого-либо нарушения штатной конструкции машины, интегрируются в пружинные блоки, что заметно улучшает эффективность их работы. Так, например, встроенные пневмоэлементы хорошо гасят даже мелкие колебания, с которыми штатные амортизаторы обычно не справляются. В то же время, при максимальной загрузке машины исключается не только критическое «проседание» кузова, но и пробои подвески, в том числе на неровной дороге. Но главное, как отмечают сами разработчики, пневмодушки BlackStone заметно снижают динамическую нагрузку на пружины, шарниры и амортизаторы, существенно продлевая тем самым срок их службы. При этом, задействовав ручной насос или компрессор, водитель может сам регулировать давление в пневмоэлементах, делая подвеску мягче или жестче. Еще один очевидный плюс таких узлов заключается в том, что работы по их установке можно выполнить самостоятельно, без применения специального инструмента.