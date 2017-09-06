Сбербанк начнет выдавать «права»

Фото: Михаил Ковалев, «Московский Комсомолец»
Получить водительское удостоверение в отделении Сбербанка можно будет уже в 2019 году. Об этом журналистам рассказал вице-президент компании Андрей Шаров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Виктория Базылева

– Банковский сотрудник будет выполнять функции сотрудника МФЦ. Это значит, что вы сможете зарегистрировать квартиру, получить паспорт или водительские права в банке. Планируем, что это пойдет в 2019 году, — приводит слова Андрей Шарова ТАСС.

Так, к тестированию проекта приступят уже в следующем году. По словам вице-президента Сбербанка, в первую очередь услуги начнут предоставлять в регионах, где ощущается дефицит многофункциональных центров (МФЦ), а таких субъектов РФ на сегодняшний день около 30% от общего количества.

Напомним, что центры госуслуг начали выдавать «права» с 1 ноября минувшего года. Получить водительское удостоверение в МФЦ можно в двух случаях: если документ утерян или закончился срок его действия. Однако стоит учитывать, что если ГАИ оформляет документы за пару часов, то в центрах госуслуг эта процедура занимает несколько дней.

водительское удостоверение
6 сентября 2017
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