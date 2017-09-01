За что штрафуют пассажиров

Чаще всего подобный вопрос возникает, когда речь идет об ответственности пассажира, если он не пристегнут. Кто же обязан в этой ситуации платить штраф — водитель или сам пассажир? Оказывается и тот, и другой.

Начнем с того, что статья 5.1 Правил дорожного движения прямо указывает, что водитель должен «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». На пассажиров ответственность за это возлагает пункт 2.1.2 ПДД, фиксируя, что они «обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле — быть в застегнутом мотошлеме». Однако размер штрафа у них будет разный.

Согласно статьи 12.29 Кодекса об Административных правонарушениях, «нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».