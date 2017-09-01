За что штрафуют пассажиров

Фото Геннадий Черкасов
«АвтоВзгляд» уже писал о прецеденте в Кургане, когда «прав» лишился… нетрезвый пассажир. Справедливость восторжествовала, только когда бедолага подал апелляцию в Верховный суд страны. В связи с этим мы решили разобраться, вправе ли вообще гаишники предъявлять санкции пассажирам автомобиля.
Иван Флягин

Чаще всего подобный вопрос возникает, когда речь идет об ответственности пассажира, если он не пристегнут. Кто же обязан в этой ситуации платить штраф — водитель или сам пассажир? Оказывается и тот, и другой.

Начнем с того, что статья 5.1 Правил дорожного движения прямо указывает, что водитель должен «при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». На пассажиров ответственность за это возлагает пункт 2.1.2 ПДД, фиксируя, что они «обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле — быть в застегнутом мотошлеме». Однако размер штрафа у них будет разный.

Согласно статьи 12.29 Кодекса об Административных правонарушениях, «нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

А статья 12.6 КоАП гласит, что «управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей». Так что водитель в такой ситуации заплатит ровно в два раза больше.

Что касается перевозки в салоне авто лишнего седока, то штраф в размере пятисот целковых возьмут только с рулевого согласно статьи 12.23 КоАП. Кроме того, пункт 5 ПДД говорит о том, что посадку и высадку пассажиры обязаны «производить со стороны тротуара или обочины и только после полной остановки транспортного средства. Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения».

К тому же правила запрещают пассажирам «отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения; при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах или на грузе выше бортов; открывать двери транспортного средства во время его движения». Однако никаких санкций с пассажиров за все это российский закон не предусматривает. Так что их могут оштрафовать только за непристегнутый ремень.

автоправо, штрафы, суд, лишение прав, водительское удостоверение, ПДД, пешеходы, КоАП, произвол ГАИ, безопасность дорожного движения, ГИБДД
1 сентября 2017
249
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы