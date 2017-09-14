В Москве начал работать новый оператор каршеринга EasyRide

Фото: Renault
В столице заработал еще один оператор городского каршеринга — Easy Ride. Поначалу компания будет предоставлять москвичам исключительно кроссоверы, а именно Renault Kaptur.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба Renault, до конца нынешнего года производитель предоставит компании Easy Ride 500 кроссоверов Kaptur, оснащенных 1,6-литровым 114-сильным мотором и вариатором. В следующем же году автопарк увеличится до 1500 автомобилей.

Стоимость краткосрочной аренды машины у оператора Easy Ride составляет 10—12 рублей за минуту. Сюда уже включена оплата парковки, КАСКО и топливо. К слову сказать, другие компании сдают автомобили по цене от 5 до 16 рублей.

Первое время воспользоваться услугами Easy Ride смогут только столичные автомобилисты. Однако в дальнейшем сервис запустят и в Санкт-Петербурге.

авторынок, производители, кроссоверы, аренда автомобиля
14 сентября 2017
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