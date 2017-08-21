Cтали известны самые высокие страховые выплаты за угнанные в 2017 году машины

Фото perthnow.com.au
«АльфаСтрахование» рассказала о своих самых больших выплатах за угнанные автомобили, застрахованные в компании по КАСКО. Первое место занимает Porsche Cayenne, который обошелся страховщикам в 8,47 млн. рублей. На втором месте Porsche Panamera (8,35 млн.), на третьем — седельный тягач Scania (8,25 млн.), на четвертом — Mercedes-Benz S-Klasse (7,57 млн.), на пятом — Lexus LX570 (6,78 млн).
Михаил Ростарчук

Также в рейтинг вошли Mersedes-Benz S-Klasse с суммой выплаты по угону 6,71 млн. «деревянных», Lexus LX 570 (6,69 млн.), еще один Mercedes-Benz S-Klasse (5,62 млн), Toyota Land Cruiser (5,36 млн.) и Lexus LX 450D (5,35 млн.).

Наиболее дорогостоящими для нас с начала года оказались автомобили Porsche, — говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». — Полис КАСКО гарантирует надежную защиту автомобиля в случае ДТП, повреждений машины на стоянке или после стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автовладельцы, чьи автомобили были похищены, получили страховые выплаты по КАСКО и сохранили свое финансовое благополучие…

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21 августа 2017
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