Cтали известны самые высокие страховые выплаты за угнанные в 2017 году машины

Также в рейтинг вошли Mersedes-Benz S-Klasse с суммой выплаты по угону 6,71 млн. «деревянных», Lexus LX 570 (6,69 млн.), еще один Mercedes-Benz S-Klasse (5,62 млн), Toyota Land Cruiser (5,36 млн.) и Lexus LX 450D (5,35 млн.).

– Наиболее дорогостоящими для нас с начала года оказались автомобили Porsche, — говорит Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование». — Полис КАСКО гарантирует надежную защиту автомобиля в случае ДТП, повреждений машины на стоянке или после стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и, конечно, от угона. Автовладельцы, чьи автомобили были похищены, получили страховые выплаты по КАСКО и сохранили свое финансовое благополучие…