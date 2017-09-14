Почему лючок бензобака у машин расположен с разных сторон

Фото: www.travel.jumia.com
Как известно, топливный бак в подавляющем большинстве современных серийных легковых автомобилей расположен по центру кузова в его задней части. В связи с этим возникает справедливый вопрос: почему различные машины заправляются горючим с разных сторон?
Иван Флягин

Вроде бы с конструктивной точки зрения установить горловину одинаково просто на любой борт, но почему-то европейские производители почти всегда выводят ее на левую сторону, а японские, корейские, китайские и, что характерно, американские, — преимущественно на правую. При этом у европейцев исключений встречается в разы меньше, чем у азиатов.

Самая распространенная версия звучит предельно логично: если горловина бака расположена с противоположной стороны от водителя, то прежде всего это позволяет максимально близко подъехать к заправочной колонке. Во-вторых, это удобно для посадки и высадки рулевого, поскольку со стороны колонки часто встречается высокий бордюр или иное препятствие, которое мешает полностью открыть дверь. В-третьих, для педантичных европейцев очень важно, чтобы вредные для здоровья пары горючего не проникали в салон через открытую водительскую дверь, поэтому горловина топливного бака максимально от нее удалена.

По всей видимости, аналогичным подходом руководствуются дальневосточные производители. Поскольку у них левостороннее движение, и руль у машин расположен с правой стороны, то горловина устанавливается чаще всего слева. Это не является обязательным регламентом, но глобализация производства, объединяющая исторически разделенные и обособленные национальные рынки, заставляет учитывать предпочтения на локальном уровне, что и делают японцы, корейцы и китайцы, создавая машины с прицелом на определенный рынок. Поэтому у них часто встречаются модели с различным вариантами расположением лючка бензобака.

Впрочем, подобная логика разбивается о самодостаточный американский автопром, который упрямо штампует машины с горловиной на левом боку при правостороннем движении. Вероятно, боясь перенапрячься, американцы выбирают самый короткий путь к бензобаку, не переживая, в отличие от европейцев, что пары топлива проникнут через дверь в салон. То же самое можно сказать и про англичан, которые также устанавливают горловину со стороны водителя, то есть с правого бока, несмотря на левостороннее движение.

Что касается исключений, то, например, в разрез с европейскими «порядками» идет компания Citroёn, у которой большинство моделей имеют топливный лючок на левом борту. Если вспомнить советский автопром, то все «Волги» на американский манер оснащались горловиной бензобака со стороны водителя. В линейке «Жигулей» таким образом отличились только две модели — ВАЗ-2102 и ВАЗ-2104, в то время как у остальных лючок был с противоположной стороны от водителя. А доступ к баку в старых добрых «Москвичах» 408 и 412 размещался вообще на корме.

Сегодняшние образцы российского автопрома оснащаются горловиной по левому борту, что соответствуют европейским неглавсным правилам. В любом случае два варианта расположения лючка топливного бака позволяет равномерно заполнять автозаправочные станции, поскольку пистолеты доступны с обеих сторон колонки.

АЗС, бензин, авторынок, производители, производство, автозаводы
14 сентября 2017
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