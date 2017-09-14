Почему лючок бензобака у машин расположен с разных сторон

Вроде бы с конструктивной точки зрения установить горловину одинаково просто на любой борт, но почему-то европейские производители почти всегда выводят ее на левую сторону, а японские, корейские, китайские и, что характерно, американские, — преимущественно на правую. При этом у европейцев исключений встречается в разы меньше, чем у азиатов.

Самая распространенная версия звучит предельно логично: если горловина бака расположена с противоположной стороны от водителя, то прежде всего это позволяет максимально близко подъехать к заправочной колонке. Во-вторых, это удобно для посадки и высадки рулевого, поскольку со стороны колонки часто встречается высокий бордюр или иное препятствие, которое мешает полностью открыть дверь. В-третьих, для педантичных европейцев очень важно, чтобы вредные для здоровья пары горючего не проникали в салон через открытую водительскую дверь, поэтому горловина топливного бака максимально от нее удалена.

По всей видимости, аналогичным подходом руководствуются дальневосточные производители. Поскольку у них левостороннее движение, и руль у машин расположен с правой стороны, то горловина устанавливается чаще всего слева. Это не является обязательным регламентом, но глобализация производства, объединяющая исторически разделенные и обособленные национальные рынки, заставляет учитывать предпочтения на локальном уровне, что и делают японцы, корейцы и китайцы, создавая машины с прицелом на определенный рынок. Поэтому у них часто встречаются модели с различным вариантами расположением лючка бензобака.