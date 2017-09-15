Известная бикини-модель разбилась в спорткаре, развлекаясь с тремя мужчинами

Как сообщает The Sun, смертельная авария произошла на днях в Сиднее — водитель Nissan GT-R R35, стоимость которого переваливает за 200 000 долларов, не справился с управлением, вылетел за пределы проезжей части и взорвался.

Помимо бикини-модели в автомобиле присутствовали трое мужчин — одного из них, 39-летнего Джозефа Багала, полицейские смогли спасти. Остальные же погибли на месте, не дождавшись сотрудников медицинских учреждений.

Журналистам удалось связаться с отчимом погибшей модели. Он рассказал, что не имеет ни малейшего представления о том, куда и с какой целью направлялась его падчерица, а также кем ей приходились эти мужчины.