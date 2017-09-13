К чему может привести флирт с гаишником

На днях в редакцию портала «АвтоВзгляд» пришло письмо от читательницы-автомобилистки, которая не побоялась на собственном опыте проверить, насколько эффективен флирт при общении с гаишником, за что жестоко поплатилась.

Дело было теплой летней ночью на загородной трассе где-то между елками, соснами и яркими звездами — обстановка прямо-таки располагала к ласкам, страстным вздохам и запотеванию стекол. Пересекшая второй раз за год сплошную линию разметки водительница всерьез распереживалась, увидев перед собой правоохранителя, требующего остановиться. Понимая, что на кону стоят «права», девушка пустила в ход свои женские чары. Она аккуратно подтянула повыше юбочку, расстегнула верхнюю пуговицу блузки и настроилась на «серьезный» разговор.

Насмотревшись на то, как дама покусывает губы, сексуально поправляет волосы и откровенно заигрывает, инспектор — который уже превратился из невозмутимого представителя ГИБДД в «заведенного» самца — предложил автомобилистке уединиться… В этот момент наша любвеобильная читательница осознала свою ошибку, но было уже слишком поздно.