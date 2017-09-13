К чему может привести флирт с гаишником

Фото: Московский Комсомолец
Беседовать с представителями ГИБДД время от времени приходится каждому водителю. Однако дамы, как может показаться, находятся в более выигрышном положении: нарушила ПДД, пофлиртовала, да и поехала себе дальше безнаказанной. Чем могут обернуться невинные, на первый взгляд, заигрывания с полицейским, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

На днях в редакцию портала «АвтоВзгляд» пришло письмо от читательницы-автомобилистки, которая не побоялась на собственном опыте проверить, насколько эффективен флирт при общении с гаишником, за что жестоко поплатилась.

Дело было теплой летней ночью на загородной трассе где-то между елками, соснами и яркими звездами — обстановка прямо-таки располагала к ласкам, страстным вздохам и запотеванию стекол. Пересекшая второй раз за год сплошную линию разметки водительница всерьез распереживалась, увидев перед собой правоохранителя, требующего остановиться. Понимая, что на кону стоят «права», девушка пустила в ход свои женские чары. Она аккуратно подтянула повыше юбочку, расстегнула верхнюю пуговицу блузки и настроилась на «серьезный» разговор.

Насмотревшись на то, как дама покусывает губы, сексуально поправляет волосы и откровенно заигрывает, инспектор — который уже превратился из невозмутимого представителя ГИБДД в «заведенного» самца — предложил автомобилистке уединиться… В этот момент наша любвеобильная читательница осознала свою ошибку, но было уже слишком поздно.

Фото: persbaglio.ilcannocchiale.it

Героиня этой романтическо-драматической истории призналась в письме, что такого исхода она никак не ожидала. Как показывает практика, гаишники могут попросить номер телефона, пригласить поужинать или вовсе отпустить за нежный поцелуй в щеку. Но ей попался персонаж, предпочитающий словам, детским шалостям и обманчивым обещаниям решительные действия.

Понимая всю безвыходность ситуации, автомобилистка в самый горячий момент «сдала назад», придумав парочку глупых отмазок, которые привели возбужденного полицейского в ярость. Страж порядка обнаружил у нарушительницы три неоплаченных в срок штрафа — а поскольку время было уже позднее, то на вполне законном основании задержал и доставил даму в местное отделение полиции. Мало того, что обольстительница просидела всю ночь в участке, на следующий день суд взыскал с нее двойную оплату штрафов, а позже — лишил ее водительского удостоверения на шесть месяцев за выезд на «встречку».

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В принципе риск, на который пошла наша читательница, можно назвать оправданным — без «прав» ведь никому не хочется остаться. Но вот стоит ли соблазнять гаишника, когда допущено не такое уж серьезное нарушение?

Стоит, если вы на досуге фантазируете о вступлении в интимную связь со стражем порядка. Или в случае, когда вам надоело водить автомобиль, и вы готовы «сдать права», чтобы флиртовать с контролерами в общественном транспорте. Или, может, у вас слишком много денег, которым сложно найти применение…

Если же вы, читая предыдущий абзац, три раза помотали головой слева направо — забудьте о заигрываниях с полицейскими. Под строгой формой скрываются обычные полигамные мужчины, которые даже будучи окольцованными не откажутся от прелюбодеяний с хулиганкой. А некоторых из них ваше поведение вообще может оскорбить и разозлить — тогда и проблем не оберешься.

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13 сентября 2017
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