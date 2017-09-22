Подсчитано, сколько москвичи тратят на содержание автомобиля

В исследовании учитывались платежи, произведенные с 15 сентября 2016 года по 15 сентября 2017 года. Сервис изучил движение средств пользователей на станциях техобслуживания, автомойках, АЗС, в магазинах запчастей, а также данные об оплате парковки и погашении штрафов ГИБДД.

— Выяснилось, что за последние 12 месяцев расходы российских автолюбителей в целом увеличились на 28%. За год каждый из них в среднем потратил 51 566 ₽ Годом ранее эта цифра была меньше — 40 273 ₽ Если смотреть по категориям, за год сильнее всего выросли совокупные траты автомобилистов на техобслуживание и шиномонтаж — в пять и 2,2 раза соответственно. Кроме того, люди стали заметно больше расходовать на запчасти и ремонт: в первом случае — в 1,6 раза, во втором — в 1,5 раза, — цитирует агентство «Москва» выводы специалистов «Яндекс.Деньги».

Сумма чеков российских автовладельцев увеличилась. За год средний платеж за техобслуживание вырос с 871 до 1006 рублей, за шиномонтаж — с 1880 до 2597 рублей, за запчасти и аксессуары для авто — с 1924 до 3096 рублей, за ремонт — с 3009 до 6453 рублей. Бензина в свою машину россияне наливают каждый раз на ту же сумму, что и годом ранее — 774 рублей.

Уменьшилась стоимость мойки — за год средний чек снизился с 590 до 557 рублей. Сократились и траты на парковку — до 141 рублей.