Как можно не платить деньги за автомойку

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Несколько простых советов, которые спасут от серьезных затрат на приведение в порядок внешнего вида и салона машины. Помочь в этом могут доступные каждому «лайфхаки».
Максим Строкер

Машина пачкается в любую погоду. И летом, и осенью кузов и салон авто собирают всевозможные бяки. И даже тем автовладельцам, которые спокойно относятся к сантиметровому слою грязи на своей «тачке», как и большинство сотрудников портала «АвтоВзгляд», им время от времени приходится снисходить до приведения своего транспортного средства в божеский вид. Для этого совсем не обязательно обращаться к услугам профессиональных мойщиков. Даже въевшиеся загрязнения в салоне машины, не говоря уже о грязи на кузове, можно легко удалить без применения профессиональной химчистки на автомойке.

При этом вполне можно обойтись без применения дорогостоящей автохимии. Частенько по окончании зимнего сезона на пластиковом обвесе машин «в возрасте» появляются ржавые подтеки. Для их удаления вполне можно применить губку, смоченную в обычной газированной воде. Фары от всевозможных загрязнений можно очистить с помощью старой зубной щетки и зубной пасты. Главное тут — не переусердствовать и не затереть поверхность стекла до матового состояния, из-за чего ухудшится яркость. Загрязнения кузова химической природы, например капли битума с дорожного полотна или брызги краски из-за небрежности гастарбайтеров, красящих бордюры, можно удалить, применив салфетку и аэрозоль WD-40.

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Забившуюся насекомыми и мусором решетку радиатора рекомендуется протереть губкой, смоченной в антистатике для одежды. Масляные разводы на лобовом стекле, появляющиеся, например, после езды в дождь за старыми большегрузами, можно удалить, включив «дворники» и плеснув на них немного самой дешевой водки. Поддерживать чистоту в салоне тоже не сложно, если знать как. Пластик и искусственную кожу можно постоянно поддерживать в идеальном состоянии с помощью губки-щетки для обуви. От шерсти животных на креслах спасет пластиковая бутылка воды с распылителем и резиновый скребок.

Для удаления скоплений пыли и грязи в труднодоступных местах, куда не достают салфетки и щетки, используйте гигиенические ватные палочки, смоченные в средстве для мойки стекол. Пролитый кофе можно удалить раствором пищевого уксуса и средства для мойки посуды: из расчета одна столовая ложка этой кислоты и пара капель посудной химии на стакан воды. Многим из тех, кто возит животных и детей в машине, знакома проблема борьбы с «последствиями» укачивания. Следы рвоты лучше удалять все той же газированной водой. Главное — дать пузырькам газа некоторое время «отколупать» частички загрязнения от обивки салона или материала кресел.

В итоге если в среднем комплексная автомойка стоит около 1000 рублей (а с химчисткой еще дороже), то самостоятельная помывка со всеми препаратами сэкономит минимум рублей 800−900.

автосервис, автосалоны
13 апреля 2017
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