Как можно не платить деньги за автомойку

Машина пачкается в любую погоду. И летом, и осенью кузов и салон авто собирают всевозможные бяки. И даже тем автовладельцам, которые спокойно относятся к сантиметровому слою грязи на своей «тачке», как и большинство сотрудников портала «АвтоВзгляд», им время от времени приходится снисходить до приведения своего транспортного средства в божеский вид. Для этого совсем не обязательно обращаться к услугам профессиональных мойщиков. Даже въевшиеся загрязнения в салоне машины, не говоря уже о грязи на кузове, можно легко удалить без применения профессиональной химчистки на автомойке.

При этом вполне можно обойтись без применения дорогостоящей автохимии. Частенько по окончании зимнего сезона на пластиковом обвесе машин «в возрасте» появляются ржавые подтеки. Для их удаления вполне можно применить губку, смоченную в обычной газированной воде. Фары от всевозможных загрязнений можно очистить с помощью старой зубной щетки и зубной пасты. Главное тут — не переусердствовать и не затереть поверхность стекла до матового состояния, из-за чего ухудшится яркость. Загрязнения кузова химической природы, например капли битума с дорожного полотна или брызги краски из-за небрежности гастарбайтеров, красящих бордюры, можно удалить, применив салфетку и аэрозоль WD-40.