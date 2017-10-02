Власти разрешили должникам по штрафам ГИБДД выезжать за границу

Соответствующие изменения в закон «Об исполнительном производстве» уже вступили в силу с 1 октября. Под поправки не подпадают лица, за которыми числятся долги по алиментам, возмещению вреда здоровью и вреда, связанного со смертью кормильца. Кроме того, нововведения не коснулись граждан, имеющих долги по взысканию имущественного ущерба, а также морального вреда вследствие какого-либо преступления. Для них по-прежнему порог в 10 000 рублей является максимальным для выезда за рубеж.

Зато должников порадует ускоренная процедура снятия таких ограничений — при погашении задолженности приставы уже на следующий день обязаны убрать невыездных лиц из базы (любопытно, что мешает это сделать в режиме реального времени, учитывая довольно высокий даже для России уровень электронных коммуникаций?). Всем остальным же неплательщикам налогов и штрафов, в частности предусмотренных ПДД и КоАП, разрешен выезд из страны, если сумма долга не превышает 30-тысячную отметку.

Стоит напомнить, что за уклонение от оплаты назначенных судом компенсаций, алиментов и штрафов, предусмотрена ответственность еще и в виде лишения права управления транспортным средством. За управление автомобилем без «прав» готовьтесь к штрафу в 30 000 рублей. Кроме того, к нарушителю могут быть применены и другие санкции: арест сроком на 15 суток или до 200 часов исправительных работ.