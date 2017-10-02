Почему безбилетников называют «зайцами»

В настоящее время в больших мегаполисах делается все, чтобы исключить неоплаченный проезд пассажиров в общественном транспорте. В автобусах, троллейбусах и трамваях клиентов обилечивают либо контроллеры, либо сами водители. В обратном случае здесь устанавливают турникеты, которые уже стали привычными не только в метро, но и на станциях пригородных электричек.

А в советское время доверия к пассажирам было больше: при входе в городской наземный транспорт и пригородные электрички билеты не проверяли. Контроллеры на большинстве столичных маршрутов не были регулярным явлением, но от этого встречи с ними оказывались еще более непредсказуемыми и вызывали настоящую панику. Большинству из тех, кто застал те времена, наверняка доводилось ездить в юности без билета, и даже самые смелые из них превращались в дрожащих зайцев в ожидании услышать строгое и громкое «Билетики приготовьте, пожалуйста!». Ведь многие чувствовали не столько страх, сколько стыд.