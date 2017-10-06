Россияне могут купить Tesla Model 3 через «Яндекс»

– Через Яндекс.Кассу пользователи предварительно оплатили уже более сотни машин разных моделей. Благодаря партнерству Кассы и Moscow Tesla Club российские покупатели теперь могут быстро и безопасно заплатить и за бронирование электрокара Tesla Model 3, — говорится в пресс-релизе «Яндекса».

Так, чтобы оставить заказ на новый «бюджетный» седан Tesla Model 3, покупателю необходимо внести 145 000 рублей, которые пойдут в счет оплаты доставки и стоимости машины.

В настоящее время электрокар продается в единственной модификации с 258-сильной установкой. До первой сотни новинка разгоняется за 5,1 секунды, а полного заряда ее батареи хватает на 500 километров. Остается лишь добавить, что цена американский «тройки» равняется 44 000 долларов.