Все пассажиры «Яндекс.Такси» будут застрахованы

Фото taxi-city27.ru
О том, что крупнейший в России интернет-агрегатор «Яндекс.Такси» задумался о необходимости страховать пассажиров от травм, увечий и смерти стало известно еще в середине августа. И вот на днях популярный сервис запустил программу страхования своих клиентов в 11 регионах страны. Москва в их число пока не входит.
Михаил Ростарчук

Катализатором процесса послужил иск к «Яндекс.Такси» на 60 000 000 рублей, поданный на прошлой неделе гражданкой, попавшей на заказанном через сервис таксомоторе в тяжелую аварию и получившей в результате этого ДТП тяжелые травмы. Дама получила от непосредственного перевозчика 75 000 в качестве компенсации ущерба, хотя одно только лечение, не говоря уж о моральных страданиях и потерю работы, стоило во много раз больше. Иск будет рассмотрен Тушинским судом в середине октября.

И «Яндекс.Такси», не дожидаясь судейского вердикта, решила, очевидно, ускорить процесс, чтобы в дальнейшем не попадать в столь щекотливую ситуацию. И хотя еще 15 августа руководитель отдела регионального развития компании Алексей Федотов заявлял, что еще «рано говорить, как именно это будет реализовано», грядущий судебный процесс явно ускорил работу специалистов над проблемой.

И теперь уже известно, что «яндексовская» программа страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей стартует в 11 регионах России. Предусмотренная максимальная сумма возмещения составляет 2 млн. рублей. Партнерами «Яндекс.Такси» по страхованию в стали компании Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах».

Фото manchesterairport.co.uk

Понятно, что такие деньги смогут получить только родственники пассажира, погибшего в результате поездки, во всех остальных случаях выплаты будут меньше. Если судить по компенсациям, которые сейчас получают пострадавшие в ДТП пассажиры общественного транспорта, они составят не более 100 000 рублей. Для получения более адекватных возмещений все-равно придется идти в суд. Однако в этом случае граждане будут судиться уже не с «Яндекс.Такси» и конкретными таксомоторными компаниями, а со страховщиками.

– Около 10 лет назад услуга страхования пассажиров и водителей была обязательной во многих таксомоторных компаниях России. Затем опция плавно исчезла с рынка такси, страховые компании одобряли программу только для автобусов и маршруток, — комментирует ситуацию руководитель по корпоративным продажам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Захаров. — На данный момент из всех видов общественного транспорта имеют право не страховать ответственность перед пассажирами только таксомоторные компании. И опция, которую предлагает «Яндекс.Такси» для своих пассажиров и водителей, станет серьезным конкурентным преимуществом перед другими перевозчиками. Первым в России страховать своих пассажиров начал менее популярный сервис «Wheely» месяц назад. Цены на транспортные перевозки от введения новой опции не увеличатся, поскольку иначе оплата клиентами страховки может рассматриваться контролирующими органами как навязывание дополнительных услуг, что, в соответствии с законодательством, недопустимо…

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6 октября 2017
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