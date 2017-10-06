Все пассажиры «Яндекс.Такси» будут застрахованы

Катализатором процесса послужил иск к «Яндекс.Такси» на 60 000 000 рублей, поданный на прошлой неделе гражданкой, попавшей на заказанном через сервис таксомоторе в тяжелую аварию и получившей в результате этого ДТП тяжелые травмы. Дама получила от непосредственного перевозчика 75 000 в качестве компенсации ущерба, хотя одно только лечение, не говоря уж о моральных страданиях и потерю работы, стоило во много раз больше. Иск будет рассмотрен Тушинским судом в середине октября.

И «Яндекс.Такси», не дожидаясь судейского вердикта, решила, очевидно, ускорить процесс, чтобы в дальнейшем не попадать в столь щекотливую ситуацию. И хотя еще 15 августа руководитель отдела регионального развития компании Алексей Федотов заявлял, что еще «рано говорить, как именно это будет реализовано», грядущий судебный процесс явно ускорил работу специалистов над проблемой.

И теперь уже известно, что «яндексовская» программа страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей стартует в 11 регионах России. Предусмотренная максимальная сумма возмещения составляет 2 млн. рублей. Партнерами «Яндекс.Такси» по страхованию в стали компании Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах».