Названы автомобили, которые можно купить по цене нового iPhone X

В преддверии выхода на российский рынок флагманской «яблочной» модели в автомобильных СМИ появился ряд материалов на тему: «Что можно купить вместо нового iPhone X». Так, «Свободная пресса» предлагает читателям обратить внимание на невзрачный восьми-девятилетний Daewoo Matiz, которым можно обзавестись, заплатив 80 000 — 90 000 рублей. Кроме того, за эти деньги можно купить сильно подержанную Daewoo Nexia, внедорожник LADA 4x4, сошедший с конвейера в 90-х, или классическую LADA-2107.

Впрочем, портал «АвтоВзгляд», изучивший предложения на вторичном рынке, присмотрел куда более привлекательные варианты. К примеру, при желании можно отыскать немало «живых» BMW 5-й серии в кузове Е34 с моторами мощностью от 129 до 192 л. с. и долговечной «механикой». Не нравится баварская «пятерка»? А как насчет легендарного Mercedes-Benz E-Class или Audi A6 первого поколения? Более подробно прочитать о том, какие премиальные машины продаются по цене нового iPhone X, можно здесь.