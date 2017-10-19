Обжаловать штрафы ГИБДД можно будет через сайт госуслуг

Депутаты от СР готовят для внесения в Госдуму законопроект, который может упростить обжалование в электронной форме штрафов, оформленных с помощью камер фото- и видеофиксации. «Законопроектом предлагается дать гражданам возможность подавать жалобы на постановления о штрафах также в форме электронного документа через портал госуслуг. Сейчас такой возможности нет, и это не совсем справедливо», — говорится в сообщении пресс-службы партии.