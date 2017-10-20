Поездки на такси в Москве стали дешевле

Как сообщает M24 со ссылкой на заммэра Москвы, руководителя Дептранса Максима Ликсутова, средняя стоимость поездки на такси по итогам июля-сентября составила 460 рублей. Для сравнения во втором квартале этот показатель был чуть выше 470 рублей. Как пояснил Ликсутов, снижение стоимости произошло в первую очередь из-за увеличения количества поездок на короткие расстояния.

Вместе с тем отмечается, что популярность такси в Москве с каждым днем растет Так, на сегодняшний день к этой услуге прибегает более 715 000 пассажиров в сутки. Отметим также, что за последние шесть лет сократилось и время ожидания автомобиля с 30 до 5—7 минут.