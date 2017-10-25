Со следующего года частные автомобили будут запрещены

Как сообщает CNN, желающим приобрести автомобиль придется ждать, пока какой-нибудь другой владелец авто откажется от своего сертификата. Одновременно власти планируют потратить 28 млрд. сингапурских долларов на строительство и модернизацию железнодорожных и автобусных маршрутов в течение следующих пяти лет.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что Сингапур является одним из самых дорогих городов для автовладельцев. Сейчас для приобретения машины нужно заплатить 50 000 местных тугриков (около 37 000 долларов США) только за сертификат — не считая цены самого автомобиля. разрешенный прирост частного автопарка на данный момент составляет всего 0,25% в год.