Со следующего года частные автомобили будут запрещены

Фото: www.nationsonline.org
С февраля 2018 года власти города Сингапур вводят запрет на рост автомобильного парка из-за пробок, дефицита земельных ресурсов и экологических проблем. Они надеются, что проблему передвижения в состоянии решить общественный транспорт.
Эдуард Раскин

Как сообщает CNN, желающим приобрести автомобиль придется ждать, пока какой-нибудь другой владелец авто откажется от своего сертификата. Одновременно власти планируют потратить 28 млрд. сингапурских долларов на строительство и модернизацию железнодорожных и автобусных маршрутов в течение следующих пяти лет.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что Сингапур является одним из самых дорогих городов для автовладельцев. Сейчас для приобретения машины нужно заплатить 50 000 местных тугриков (около 37 000 долларов США) только за сертификат — не считая цены самого автомобиля. разрешенный прирост частного автопарка на данный момент составляет всего 0,25% в год.

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25 октября 2017
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