Самые уродливые автомобили современной России

Фото: www.delawareonline.com
Мы вполне отдаем себе отчет, что представления о прекрасном у каждого человека сугубо индивидуальны, и вывести закон идеальной гармонии не удалось пока даже величайшим умам. Тем не менее, портал «АвтоВзгляд» все-таки решил нарваться на неприятности и попытался выделить из массы снующих по российским дорогам автомобилей самые некрасивые, если не сказать — уродливые.
Вадим Устинов

Правда, тут наши эксперты все-таки подстраховались и посоветовались с коллегами из таких авторитетных изданий, как американский Car and Driver, немецкий Auto motor und sport и британские Autocar и The Telegraph. Однако последнее слово мы оставили за собой, поскольку модельный ряд в англо-саксонских странах сильно отличается от представленного в России. А обсуждать автомобили, которых никто из нас и в глаза не видел, даже если это такие «симпатяги», как нынешняя Toyota Yaris, не так уж интересно.

То же самое можно сказать и о машинах, к настоящему моменту снятых с производства. Да, там есть где развернуться, есть что припомнить. Некоторые названия по сю пору звучат как музыка сфер. Перечислим только некоторых из особо выдающихся «красавцев» — SsangYong Actyon предыдущего поколения, Renault Vel Satis, FIAT Multipla, Ford Scorpio II… Вот были времена, вот были эксперименты — приятно вспомнить!

Фото: www.netcarshow.com

В связи с этим надо заметить, что повальная оптимизация и унификация, как раковая опухоль поражающая мозг автомобильных дизайнеров, не только самым трагичным образом обезличила современные модели, но и окоротила особо ретивых художников. Хотя, на мой взгляд, второе вовсе не компенсирует первого.

Собственно, во многом именно по этой причине «уродцам», рассекающим ныне по российским дорогам, до предшественников далеко как от Москвы до Пекина. Кстати сказать, изделий китайского автопрома, как и допотопных моделей АВТОВАЗа вроде LADA Priora мы тоже касаться не будем — нехорошо детей обижать.

И да, перечисленной ниже пятеркой, конечно, не исчерпываются примеры выдающегося художественного вкуса автодизайнеров.

Фото: www.netcarshow.com

Infiniti QX80

Да, с таким лицом может полюбить разве что родная мать, и то далеко не факт. В 2010 году, когда третье поколение внедорожника дебютировало на автосалоне в Нью-Йорке, оно повергло в культурный шок всех присутствовавших там дизайнеров. Автомобиль неуклюж, откровенно безвкусен и представляет собой стилистическую катастрофу на колесах. Особо следует обратить внимание на капот и фары, представляющие собой иллюстрацию к синдрому церебрального гигантизма. Впрочем, надо отдать модели должное — ее предшественники смотрелись немногим лучше.

Фото: Nissan

Nissan Juke

Автомобиль вполне пригоден для неспешных перемещений по земным дорогам — при условии, что у вас нет детей, друзей, багажа и чувства стыда. Странные изгибы, невероятные конструкторские решения, полное отсутствие эстетики — вот и все, пожалуй, что можно сказать о внешности этого компактного кроссовера. Впрочем, нет, есть еще одно замечание. Я всегда не любил корявое выражение «приборы головного освещения», но в данном случае оно весьма кстати, поскольку назвать у этой машины фары — фарами, а ходовые огни — ходовыми огнями язык не повернется.

Фото: Toyota

Toyota Prius

Не могу удержаться, чтобы не повторить слова Джереми Кларксона, сказанные, правда, по другому адресу — ну у кого хватило ума поставить автомобиль на таблетки аспирина УПСА вместо колес? Вот и рассказывайте мне после этого о пропорциях. Также непонятно, какую мысль несет в себе буйство сложносочиненных остроугольных форм, избороздивших морду лица «Приуса». Хотя может быть, что оно просто вопиет: «Я — гибрид!» Что касается кормы, то во время работы над ней потный вал вдохновения схлынул с дизайнера, и эта часть машины невыразительна до скукоты.

Фото: www.netcarshow.com

BMW i3

Складывается впечатление, что дизайнеры считают «экологичность и экономичность» своего рода индульгенцией, освобождающей их от необходимости сколь-либо серьезно работать над внешним видом электромобилей. Разве i3 — это BMW? Где свойственная «баварцам» гармония черт, где соразмерность кузова, где длинный капот, придающий силуэту стремительность? Даже фирменные «ноздри» радиаторной решетки смотрятся непривлекательным чужеродным элементом, непонятно зачем налепленным над ботоксным бампером. Игривый изгиб подоконной линии кроме неприязненного недоумения ничего не вызывает. А сзади машина откровенно эклектична и при этом уныла.

Фото: KIA

KIA Soul

Помимо недостаточного размера колес в автомобильном дизайне есть еще одно табу, которое лучше не нарушать без веских на то причин. Это — кубизм. Коробка не может быть красивой, острые углы не привлекательны. Потрясающий образчик подобного экстерьера — Nissan Cube. Явно неудачный эксперимент вроде бы должен был напрочь отбить желание следовать по этой дорожке. Но нет, создатели «Соула» с восторгом наступили на те же грабли, дословно скопировав внешность японской страшилки, разве что слегка уменьшив ее в размерах.

автопродажи, авторынок, производители, производство
25 октября 2017
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