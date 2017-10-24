Самые уродливые автомобили современной России

Правда, тут наши эксперты все-таки подстраховались и посоветовались с коллегами из таких авторитетных изданий, как американский Car and Driver, немецкий Auto motor und sport и британские Autocar и The Telegraph. Однако последнее слово мы оставили за собой, поскольку модельный ряд в англо-саксонских странах сильно отличается от представленного в России. А обсуждать автомобили, которых никто из нас и в глаза не видел, даже если это такие «симпатяги», как нынешняя Toyota Yaris, не так уж интересно.

То же самое можно сказать и о машинах, к настоящему моменту снятых с производства. Да, там есть где развернуться, есть что припомнить. Некоторые названия по сю пору звучат как музыка сфер. Перечислим только некоторых из особо выдающихся «красавцев» — SsangYong Actyon предыдущего поколения, Renault Vel Satis, FIAT Multipla, Ford Scorpio II… Вот были времена, вот были эксперименты — приятно вспомнить!