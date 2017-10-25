Чем опасна лужа для автомобиля

Вместе с колесами первым делом в автомобиле мокнут тормозные колодки. Это нельзя считать серьезной неприятностью, однако не лишним будет напомнить, что просушиваются они нескольким плавными манипуляциями педалью тормоза, иначе снизится эффект торможения. Так что, миновав омут, всегда следует об этом помнить. В машинах с механической трансмиссией слегка подмокший диск сцепления также не считается большой проблемой, потому что, как правило, влага уйдет сама собой — только не стоит перегружать узел сверх меры. Не страшно, если поверхность воды дойдет до нижней части мотора и коробки передач — в исправном состоянии они герметичны.

Автомобиль на время лишится чувств и заглохнет если промокнет электропроводка, или жидкость попадет в выхлопную систему. Но самое неприятное, что происходит в глубокой луже, это когда вода проникает через воздухозаборник в цилиндры двигателя и случается гидроудар. Избыток жидкости приведет к скачку давления, который провоцирует сокрушительный удар по поршню. Причем, чтобы двигатель вышел из строя, достаточно попадания воды в один из цилиндров.