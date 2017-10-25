Чем опасна лужа для автомобиля

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Человек может захлебнуться даже в ванной, так же как и автомобиль не застрахован от «потери сознания» и полного паралича в простой луже. Любой самый незначительный разлив на дороге может скрывать коварный сюрприз — яму, арматуру, гвоздь или даже открытый люк. Так что жди беды от коварной воды.
Иван Флягин

Вместе с колесами первым делом в автомобиле мокнут тормозные колодки. Это нельзя считать серьезной неприятностью, однако не лишним будет напомнить, что просушиваются они нескольким плавными манипуляциями педалью тормоза, иначе снизится эффект торможения. Так что, миновав омут, всегда следует об этом помнить. В машинах с механической трансмиссией слегка подмокший диск сцепления также не считается большой проблемой, потому что, как правило, влага уйдет сама собой — только не стоит перегружать узел сверх меры. Не страшно, если поверхность воды дойдет до нижней части мотора и коробки передач — в исправном состоянии они герметичны.

Автомобиль на время лишится чувств и заглохнет если промокнет электропроводка, или жидкость попадет в выхлопную систему. Но самое неприятное, что происходит в глубокой луже, это когда вода проникает через воздухозаборник в цилиндры двигателя и случается гидроудар. Избыток жидкости приведет к скачку давления, который провоцирует сокрушительный удар по поршню. Причем, чтобы двигатель вышел из строя, достаточно попадания воды в один из цилиндров.

Такие печальные последствия, как поврежденные поршни, гнутые шатуны и трещины в блоке цилиндров устраняются в процессе дорогостоящего капитального ремонта мотора. Поэтому следует соизмерять уровень воды и максимальную глубину преодолеваемого брода для вашей машины. У различных моделей этот параметр разный, но средняя высота, на которой расположен воздухозаборник у большинства современных авто — 40—50 см. Уровень лужи легче всего измерять по колесу — если она глубже, чем ⅔ диаметра колеса, лучше ее объехать.

Даже самое незначительное количество воды на асфальте грозит для водителя опаснейшим явлением — эффектом аквапланирования. В этом случае между шиной и поверхностью дороги образуется водяная пленка в несколько миллиметров, и протектор теряет способность к отводу воды из-под пятна контакта. То есть машина буквально всплывает на поверхность. Между прочим, это опаснее, чем скользкий снег, потому что тормозной путь на мокром асфальте на треть больше, чем на укатанном зимнике. А при аквапланировании управление машиной теряется полностью. К сожалению, предупредить на все сто процентов этот эффект очень сложно из-за массы причин, среди которых главные — качество и структура шин, скорость и тип покрытия.

двигатель, бездорожье, авария, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, дорога
25 октября 2017
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